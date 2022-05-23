Celil Çalışkandan Maç öncesinde uyarı geldi..

Borumsporla, Bodrumda oynanan maç sonrası yaşanan olaylar sonrası,Bayburt’a maç için gelen Bodruma spora tepkiler çoğalınca Başkan Çalışkandan açıklama geldi.

BAYBURTGÜNDEM-

Bayburt Özel idarespor Başkanı Celil Çalışkan: Münferit yaşanan olaylardan koskoca bir şehir ve kulübü mesul tutulamaz, tutulmamalıdır.

Basında ve bazı yayın organlarında çıkan asılsız haberlere istinaden açıklama yapma gereği hissettim. Yarın oynayacağımız Bodrumspor A.Ş. müsabakası için şehrimize gelen Bodrum kafilesi, kalmış oldukları otelde (-ki aynı otelde bende ikamet etmekteyim) bazı taraftarlarımız tarafından protesto edilmişlerdir. Münferit bir kaç olay dışında, her ne kadar küfrü ve hakareti tasvip etmiyor olsam da, otel çevresindeki taraftarlar hemen hemen tüm kritik futbol müsabakalarından önce olduğu gibi rakibi baskı altına almak adına kendilerince tepkilerini göstermişlerdir.

Ancak ve ancak kesinlikle basında yazılıp çizildiği gibi, otel basma, fiziksel şiddet, mala zarar gibi faaliyetlerin hiç birisine girişmemişler ve girişmeyeceklerdir. Ne olursa olsun şehrimize misafirimiz olan gelmiş her takıma olduğu gibi, Bodrumspor'a da aynı şekilde nezaketimizi göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ki gelgelelim dün geceki olayın ardından misafir takımımız bugün hiç bir münferit olay yaşanmadan, olması gerektiği gibi son antrenmanını yapmış ve oteline dönmüştür.

Otelde rakibimizin güvenliğini sağlamakla görevli emniyet mensubu kardeşlerimizi adeta hedef gösterip, hiç bir müdahalede bulunmadılar diyerek suçlamayı emniyet teşkilatımıza ve orada görev yapan memur arkadaşlarımıza hakaret olarak kabul etmekteyim.

Bayburt halkı bugüne kadar gelen her misafirini dostluk ve kardeşlik çerçevesinde ağırlamış ve ağırlamaya devam edecektir. Münferit yaşanan olaylardan koskoca bir şehir ve kulübü mesul tutulamaz, tutulmamalıdır.

Bizlere Bodrum'da yapılan muamelenin karşılığını yarın oynayacağımız müsabakada yeşil sahada mücadelemiz ile vereceğiz. Kimsenin ortamı ve taraftarı gerecek açıklamalarla psikolojik harp ortamı yaratmasına müsaade etmeyeceğimizi ve yalan beyanlarda bulunarak halkı kin ve düşmanlığa teşvik eden bu şahıslarla ilgili de hukuki süreci başlatacağımızı bilgilerinize sunarım.

Bizlere Bodrum'da yapılan muamelenin karşılığını yarın oynayacağımız müsabakada yeşil sahada mücadelemiz ile vereceğiz

An Zentrum Bayburt özel idare spor kulübü başkanı