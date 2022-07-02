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Busenaz Sürmeneli, Altın Madalyalı Turnuvalarına Akdeniz Oyunlarını da Ekledi

Cezayir'in Oran şehrinde devam eden Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 66 kiloda yarışan Bayburt Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi, milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde Cezayirli rakibi Ichrak Chaib'i mağlup ederek altın madalyalı uluslararası turnuvalarına yenisini ekledi.

Busenaz Sürmeneli, Altın Madalyalı Turnuvalarına Akdeniz Oyunlarını da Ekledi
02 Temmuz 2022 Cumartesi 11:09

BAYBURTGÜNDEM- Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 69 kiloda Çinli rakibi Hong Gu'yu ve geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Dünya Şampiyonasında yine kadınlar 69 kiloda Kanadalı rakibi Charlie Cavanagh'ı yenerek bayrağımızı göndere çektiren Busenaz Sürmeneli, Akdeniz Oyunlarında kazandığı altın madalya ile elit uluslararası organizasyonları domine etmeyi sürdürdü.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in de takip ettiği final müsabakasında Cezayirli rakibi Chaib karşısında üstün performans ortaya koyan Sürmeneli, kadınlar boks tarihine adını şimdiden altın harflerle yazdırdı. Müsabakanın ardından Sürmeneli'yi tebrik eden Rektör Türkmen, uluslararası alandaki her başarının, milli duyguları birbirine kenetleyen güçlü bir harç olduğunu söyledi. Akdeniz Oyunlarının dünyanın en seçkin uluslararası spor organizasyonları arasında yer aldığını ve binlerce sporcuyu ağırladığını hatırlatan Rektör Türkmen, böylesine bir temsil alanında öğrencilerinin altın madalya kazanmasının gurur verici olduğunu ifade etti. Rektör Türkmen, Türkiye'nin birçok branşta kazandığı madalyalarla oyunlara damga vurduğunu sözlerine ekleyerek, başarı elde eden tüm sporcuları kutladı.

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