TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bayburt İl Özel İdarespor hoca değişikliğine gitti.

Lig başında anlaşmaya varılan ve geride kalan 4 hafta sonunda 1 galibiyet ve 3 yenilgiye imza atan Bayburt İl Özel İdare Teknik Direktör Özcan Kızıltan ile yollar ayrıldı.

Kızıltan’ın yerine tanıdık isim Bülent Demirkanlı getirildi. Demirkanlı, 2018-2019 futbol sezonuna Bayburt İl Özel İdraespor’la başlamış, ligin ilk 12 haftasında görev yaptığı süre boyunca takım namağlup ünvanını korumuştu. Demirkanlı, takımda bazı futbolcu ve yöneticilerle anlaşmazlığa düştüğü için ayrılık kararı almıştı.

Yeniden takımın başına getirilen Bülent Demirkanlı’nın yardımcı antrenörlerinin 26 Eylül 2019 Perşembe günü Akhisarspor’la oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçı için Manisa'da olduğu öğrenildi.

