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BODRUM SICAĞINDA 3 GOL 3 PUAN

TFF 2. lig Kırmızı Grupta mücadele eden Bayburt Özel İdarespor zorlu Bodrumspor deplasmanından 3 puanla döndü.

BODRUM SICAĞINDA 3 GOL 3 PUAN
22 Nisan 2021 Perşembe 16:08

Maçın başında bulduğı gollerle öne geçen ekimiz ilk yarıyı 2-0 önde kapattı

İkinci yarının başında gol bulan ekibimiz maçı 3-0 a getirdi. Ev sahibi Bodrumsporun maça aslıması sonucu 2 gol bulan rakip Bodrumspor başka gol atamayınca Maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.

Bodrum deplasmanından aldığı önemli galibiyetle puanını 44’e çıkaran Bayburt Özel İdarespor 28 Nisan Çarşamba günü kendi evinde Kırşehir Belediyespor’la mücadele edecek.

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BODRUM SICAĞINDA 3 GOL 3 PUAN
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