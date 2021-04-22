BODRUM SICAĞINDA 3 GOL 3 PUAN

Bu Gün Azerbaycan işgal edilmiş topraklarını kurtarmaya çalışırken içimizdeki bazı Siyasiler ve işbirlikçiler Barış naraları atıyor.100 Yıl önce yaşananların Bu gün yaşananlardan farksız olduğu aşikardır. Azerbaycan Türk halkı artık yeter diyerek bu zulmün bitmesi için canla başla cephededir.