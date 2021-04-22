BODRUM SICAĞINDA 3 GOL 3 PUAN

TFF 2. lig Kırmızı Grupta mücadele eden Bayburt Özel İdarespor zorlu Bodrumspor deplasmanından 3 puanla döndü.
Maçın başında bulduğı gollerle öne geçen ekimiz ilk yarıyı 2-0 önde kapattı
İkinci yarının başında gol bulan ekibimiz maçı 3-0 a getirdi. Ev sahibi Bodrumsporun maça aslıması sonucu 2 gol bulan rakip Bodrumspor başka gol atamayınca Maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.
Bodrum deplasmanından aldığı önemli galibiyetle puanını 44’e çıkaran Bayburt Özel İdarespor 28 Nisan Çarşamba günü kendi evinde Kırşehir Belediyespor’la mücadele edecek.