Bingöl Maçından bir puan

Süper Toto 3. Lig 1. Grup’ta mücadeleden Bayburt Grup İl Özel İdare Spor sahasında ağırladığı 12 Bingöl Spor ile golsüz beraber kaldı.

Saat 14.00’da başlayan karşılamanın İlk devresi dengeli bir şekilde geçti. İkinci devre sarı siyahlılar, oyun olarak üstün bir görüntü verse de yakaladığı iki net gol pozisyonundan ve de Yunus’un ayağından Penaltı kaçırınca Son 15 dakikada bir kişi eksik kalan rakibine üstünlük sağlayamayıp sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı

STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: SÜLEYMAN SOYUTÜRK X, NECDET ÇELİK X, MUTLU ÇİĞDEM X

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: İsmet xx, Mert x, Güray x (Dk. 46 Ali xx), Adem xx, Aykut x( Dk. 63 Yunus x) , Muhsin x ( Dk. 74 Özkan x) , Berkay xx, Hasan xx, Oğuzhan x , Gökhan x, Muhammed x

12 BİNGÖL SPOR: Kadir xx, Doğancan xx, Mehmet Sait xx, Oğün xx, Barış x( Dk. 64 Sefer x),Mehmet Ali xx, Özkan xx,Muhammed xx,Fatih xx, Gökhan x(Dk. 8 Sercan x) ,Kamil x

SARI KARTLAR: Gökhan,Adem ( Bayburt Grup),Sercan,Kamil,Mehmet Sait,Kadir,Mehmet Ali ( 12 Bingöl Spor

KIRMIZI KART : Mehmet Sait ( 12 Bingöl Spor )