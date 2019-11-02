Dünya Bilek güreşi şampiyonasında 85 kiloda Bayburtlu Cabir Çelik Dünya üçüncüsü oldu.

Romanya da yapılan Dünya Bilek Güreşi şampiyonasında ülkemizi ve Bayburt'umuzu 85 kiloda temsil eden Bayburt Belediyesi Başaran Spor kulübü sporcusu Cabir Çelik Dünya üçüncüsü oldu.

Bayburt Belediyesi Başaran spor kulübü başkanı Ünal Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Emeği geçen Tuncay Başaran Hocama ve desteğinden dolayı Bayburt belediyesi Başkanımız Hükmü Pekmezci'ye ve Sponsor Firmamız Bayburt oto Ekspertiz'e Federasyon Başkanımız Niyazi Kurt'a ve Milli takımdaki Saygı değer Hocalarıma sonsuz Teşekkürlerimi sunarım. Milli takımımızın Başarılarının devamını diliyorum."