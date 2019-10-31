Bayburt'ta sekiz gün süren Üç Bant Bilardo Cumhuriyet Kupası müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Bayburt Bilardo İl Temsilciliği tarafından 22-29 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası tamamlandı.

Platin Bilardo Salonunda sekiz gün boyunca 28 lisanslı sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olan turnuvada ilk turlar, üçerli gruplar halinde 45 ıstaka 30 sayı üzerinden tamamlanırken, ikinci turlar yine üçerli gruplar halinde 50 ıstaka 35 sayı üzerinden tamamlandı.

Platin Bilardo Salonunda yoğun seyirci katılımıyla gerçekleşen yarı final ve final maçları eleme usulü olarak Yunus Şah - Cevdet Türker ve Fikret Saka - Ramazan Tüysüz arasında oynandı. Zevkli ve çekişmeli geçen turnuvanın finalinde rakiplerini eleyen Fikret Saka ile Cevdet Türker karşı karşıya geldi.

Çekişmeli ve heyecanlı geçen final maçında rakibini 40-34 skorla yenen Cevdet Türker, 2019 yılı Cumhuriyet Kupasının sahibi oldu.

2019 yılı Bayburt Bilardo İl Birinciliği Sonuçları:

1. Cevdet Türker

2. Fikret Saka

3. Ramazan Tüysüz - 3. Yunus Şah

Final müsabakası sonunda dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi.