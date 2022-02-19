Cumhurbaşkanı recep tayyip Erdoğan´ın talimatlarıyla Gençlik ve spor bakanlığınca başlatılan 7´den 70´e herkes yüzme öğrenecek adlı projeyle Bayburt´ta 2620 kişi yüzme öğrendi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Yarı olimpik yüzme havuzunda günün her saati eğitim alan vatandaşlar proje sayesinde yüzme öğreniyor. Şehirde aktif tek havuz olan mekân da yoğunluk yaşanıyor.

Genci yaşlısı günün her saati dolu olan Havuz ´da birçok kişi spor yapmanın keyfini çıkarıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun himayesinde 2019'da başlatılan projeye kentte yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

Salgın dönemi olmasına karşın geçen yıla kadar 2 bin 620 kişinin proje sayesinde yüzmeyle tanıştığını belirten Köse, "2 bin 620 çocuk, genç ve yetişkin vatandaşımıza bir aylık temel yüzme eğitimi verdik. Bu manada şehrimiz bu projeye oldukça ilgi duydu. Yaz döneminde epeyce katılım oldu. Bu yıl da yine Sayın Bakanımızın talimatlarıyla aynı projeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Köse, eğitimler için merkezde yarı olimpik yüzme havuzunun kullanıldığını, ilçelerde ise portatif havuzlar kurulduğunu bildirdi.

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse yaptığı açıklamada ;

“Bayburt gençlik ve Spor il müdürlüğüne bağlı yarı olimpik yüzme havuzunda şu an arkamda da gördüğünüz gibi üniversite öğrencilerimiz yüzme bilmeyen kalmasın Projesi kapsamında bir aylık temel yüzme eğitimi alıyorlar.

Yüzme havuzumuz yarı olimpik 25 metre uzunluğunda 2 metre on santim derinliğinde altı karlı bir havuz, Biz bu havuzda gençlik ve Spor bakanımız Sayın doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun himayelerinde ülke çapında yürüttüğümüz yüzme bilmeyen projesi kapsamında 2019 yılında başladı bu proje geçen yıl yaklaşık olarak 2620 çocuk genç ve yetişkin vatandaşımıza kadın erkek fark etmiyor bir aylık temel yüzme eğitimi verdik.

Bu manada şehrimiz oldukça bu projeye ilgi duyuyor bu imkândan devletimizin bakanlığımızın bu imkanından faydalanmak için çok istekli ve arzuluydular.

Yaz döneminde bayağı katılım oldu, bu yılda yine sayın bakanımızın talimatlarıyla aynı projeye devam ediyoruz biz bu projeye milli eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarımızda eğitim gören üçüncü sınıf öğrencilerimizle başladık il ilçe merkezi ve köylerdeki çocuklarımızı milli eğitim müdürlüğü ile organize olarak Kendi Araçlarımızla getirip havuzumuzda antrenörlerimiz aracılığıyla yüzme eğitimi veriyoruz.

İnşallah bu yılda sayı artarak devam edecek burada dezavantajlı bazı gruplara da eğitim verdik Pandemi biraz hızımızı kesti fakat Pandemi döneminde de aile Sosyal Politikalar bakanlığımıza bağlı çocuk evlerinde koruma altında olan çocuklarımıza da bu yüzme eğitimini verdik.

Hem onların kötü alışkanlardan uzak durmasına hem de spor yapmalarına fırsat sunduk .Bu konuda sayın bakanımıza teşekkürlerimi il müdürü olarak arz ediyorum bir de yetişkin vatandaşlarımız özellikle memur vatandaşlarımızı saat 5:00’ten sonra havuzumuzda ücretsiz Biray yüzme bilmeyen kalmasın Projesi kapsamında temel yüzme eğitimleri verdik.

Üniversite öğrencilerimize de şu an yüzüyorlar az önce onlarla da sohbet ederken çok güzel dileklerini dile getirdiler inşallah bu proje kapsamında böyle 20 şer 30 ar kişilik gruplar halinde üniversite öğrencilerimizi yurtlarda kalan öğrencilerimizi burada havuzda yüzme sporuyla tanıştıracağız buluşturacağız. Spor yapmalarına imkânı sunacağız.” Dedi.

Haber: Murat Söylemez