Bayburtözelidarespor,Sivas deplasmanından puan çıkaramadı

Bayburt Özel İdarespor sezonun 23. haftasında Sivas Belediyespor deplasmanından 2-0 mağlup ayrıldı.

BAYBURTGÜNDEM- Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda saat 13.00 de başlayan maça her iki takımda 3 puan için çıktı. Daha istekli ve baskı oynayan ev sahibi ekip Sivas Belediyespor 5 ve 28. dakikalarda Furkan Sağman’ın kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. İlk 45 dakika ev sahibi ekibi 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına gol bulmak için değişikliklerle başlayan Bayburt Özel İdarespor, etkili olamayınca, maç ilk yarıda atılan iki golle ev sahibi Sivas Belediyespor’un galibiyetiyle tamamlandı.

Sivas Belediyespor puanını 47 yaparken Bayburt Özel İdarespor 40 puanda kaldı.

Bayburt Özel İdarespor 13 Şubat Pazar günü Genç Osman Stadyumunda Etimesgur Belediyespor’la mücadele edecek.

Haftanın maç sonuçları:

Sivas Belediyespor – Bayburt Özel İdare Spor 2 – 0

Afjet Afyonspor – Hekimoğlu Trabzon 0 – 1

Diyarbekirspor – Ankaraspor 1 – 0

Kahramanmaraşspor – Sarıyer 2 – 2

Turgutluspor – Bodrumspor 0 – 2

Sakaryaspor – Van Spor FK 1 – 1

Serik Belediyespor – Çorum FK 0 – 1

Etimesgut Belediyespor – Niğde Anadolu FK 3 – 2

Adıyaman FK – İnegölspor 2 – 0

Ergene Velimeşe – Somaspor 1 – 2