Bayburtözelidarespor,Play-off’a veda etti

Bayburt Özel İdarespor, 'Play-off'a Gençosman'da veda etti! Bayburt Özel İdarespor, Play-off serüvenine nokta koydu.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburtözelidarespor Genç Osmanda 1.lig umutlarını bitirdi, Play-off serüvenine nokta koydu.

Bayburt Özel İdarespor Bodrum'daki maçta 3-1 yenilmişti, Rövanş maçında 3 farklı galip gelerek 1. Lig yolunda devam etti. Saat 15.30’da başlayan maçı Turgay Kaan Numanoğlu, Emrah Ünal ve Kemal Mavi yönetti. Tribinlerin full dolu olduğu maça tezahüratla başladı. Bayburt Özel İdarespor, maçın tamamında Bodrumspora karşı iyi bir oyun sergileyemedi.

Bodrumspor ilk yarıyı 38. Süleyman Güneş’in attığı golle 1-0 kapadı.İkinci yarıda korner atışından Burhan Eşer maçı 2-0’a getirdi.81.dakikada Samet in golüyle 3-0’la Bodrumspor maçın galibi oldu.