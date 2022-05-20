Bayburtözelidarespor,Play-off yarı final ilk maçında 3-1 mağlup oldu

Bayburtözelidarespor, Play-off yarı final mücadelesinde,Bodrumsporla Bodrum şehir stadında saat 16.00 da karşılaştı.
BAYBURTGÜNDEM- Play-off yarı final mücadelesinde Bayburtözelidarespor,Bodrum spora 3-1 Mağlup oldu.
Bodrum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Burak Pakkan, Baran Eraslan, Ömer Lütfü Aydın üçlüsü yönetti.Bodrumda oynanan maçın ilk yarısı Borumsporun 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
61. dakikada Bayburtsporun attığı golle durum 2-1 oldu.Uzatma dakikalarında penaltıdan yediğimiz golle maç 3-0 sona erdi.
Bayburt Özel İdarespor, Gençosman'da oynayacağı rövanş maçında 3 farklı galibiyetle kazanması halinde finale çıkabilecek.
İlgili Galeriler