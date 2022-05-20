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Bayburtözelidarespor,Play-off yarı final ilk maçında 3-1 mağlup oldu

Bayburtözelidarespor, Play-off yarı final mücadelesinde,Bodrumsporla Bodrum şehir stadında saat 16.00 da karşılaştı.

Bayburtözelidarespor,Play-off yarı final ilk maçında 3-1 mağlup oldu
20 Mayıs 2022 Cuma 18:41

BAYBURTGÜNDEM- Play-off yarı final mücadelesinde Bayburtözelidarespor,Bodrum spora 3-1 Mağlup oldu.

Bodrum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Burak Pakkan, Baran Eraslan, Ömer Lütfü Aydın üçlüsü yönetti.Bodrumda oynanan maçın ilk yarısı Borumsporun 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

61. dakikada Bayburtsporun  attığı golle durum 2-1 oldu.Uzatma dakikalarında penaltıdan yediğimiz golle maç 3-0 sona erdi.

Bayburt Özel İdarespor, Gençosman'da oynayacağı rövanş maçında 3 farklı galibiyetle kazanması halinde finale çıkabilecek.

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