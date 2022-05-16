Bayburtözelidarespor Yarı Finalde

TFF 2.Lig Play-Off Çeyrek final rövanş maçında An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor 1461 Trabzon FK’yi kendi sahasında 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Rakip Bodrumspor oldu.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Genç Osman Stadyumunda Play-Off maçının ilk ayağı 0-0 tamamlanmıştı. Turu geçecek olan maçın belirleneceği mücadele Trabzon’da saat 15.30 da Yavuz Sultan Selim Stadyumunda başladı.

Maça ev sahibi ekip 1461 Trabzon FK baskılı bir oyun anlayışı ile başlayan taraf oldu. 28. Dakikada 1461 Trabzon’lu futbolcu Yasin Abdioğlu net bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

34. Dakikasında yine 1461 Trabzon FK’den Ahmet Kesin 1461 Trabzon FK adına önemli bir gol pozisyonunu değerlendiremedi.

Maçın ilk yarısının uzatma dakikalarında An Zentrum Bayburt Özel İdarespor’un atağında ceza sahası içerisinde Yunus Emre Gedik’in eliyle müdahale ettiği topa, An Zentrum Bayburt Özel İdarespor’lu futbolcular penaltı diye ısrar etmelerine rağmen maçın hakemi kasıt olmadığı gerekçesiyle köşe vuruşuna hükmetti. Köşe vuruşundan sonuç çıkmadı ve maçın 45 dakikası golsüz tamamlandı.

İkinci yarıya her iki takımda karşılıklı ataklarla başladı. Trabzon’dan Ahmet Çetin köşe vuruşundan gelen topu müsait bir pozisyonda kafa vuruşu ile dışarı attı.

An Zentrum Bayburt Özel İdarespor maçın 56. dakikasında geliştirdiği atakta rakip caza sahası içerisinde topu önünde bulan Emre Şahin sağ ayağıyla düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi 1-0.

Beraberlik golü arayan 1461 Trabzon FK. 58, 85 ve 87. dakikalarda gol pozisyonlarından yararlanamayan taraf oldu.

An Zentrum Bayburt Özel İdarespor maçın 90+8’nci dakikasında yakaladığı kontra atakta Gökdeniz Varol’un kaydettiği golle maçın skorunu belirledi 2-0.

An Zentrum Bayburt Özel İdarespor özellikle maçın ikinci yarısında gösterdiği müthiş bir mücadele ile sahadan 2-0 ayrılarak önemli bir başarı elde ederek adını yarı finale yazdırmış oldu.

Diğer yandan aynı grupta play-off mücadelesi veren Bodrumspor – Sivas Belediyespor’u kendi evinde 1-0 yenerek yarı finale yükseldi ve An Zentrum Bayburt Özel İdarespor’un rakibi oldu.

Yarı finalin ilk maçı 20 Mayıs Cuma günü deplasmanda Bodrum sporla oynanacak, rövanş maçı ise 24 Mayıs Salı günü Bayburt Genç Osman Stadyumunda oynanacak.