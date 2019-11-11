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Bayburtözelidarespor Sivas karşısında,Çıkışını sürdürdü..

Bayburt Özel İdarespor sezonun 12. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Sivas Belediyespor’u 2-0 gibi net bir skorla mağlup ederek 23 puanla ligde 5. sıraya yükseldi.

Bayburtözelidarespor Sivas karşısında,Çıkışını sürdürdü..
11 Kasım 2019 Pazartesi 11:57

Sivas Valisi Bayburtlu Salih Ayhan’nın ve eski bakanlardan İsmet Yılmaz’ın da izlediği maçın 42. dakikasında Bayburt Özel İdarespor’dan Tayip Kanarya’ın kaydettiği golle sarı siyahlılar 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda karşılıklı ataklarla geçen maçın 90. dakikasında oyuna kısa bir süre önce giren Burak Göksel maçın skorunu tayin eden ikinci golü kaydetti ve maç 2-0 Bayburt Özel Şİdarespor’un galibiyetiyle tamamlandı.

Sivas’ta Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynan maçı 2-0 kazanarak önemli bir deplasmandan 3 puanla dönen Bayburt Özel İdarespor önümüzdeki hafta Pazar günü Etimesgut Belediyespor’la Genç Osman Stadyumunda karşılaşacak.

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