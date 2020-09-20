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Bayburtözelidarespor Elazığ spor maçı ertelendi.

Bayburt Özel İdare Spor ile Elazığ spor arasında oynanacak olan maç Korona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Bayburtözelidarespor Elazığ spor maçı ertelendi.
20 Eylül 2020 Pazar 12:24

TFF'nin aldığı karar:

20.09 2020 Pazar günü 15:00'de Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanması gereken Bayburt özelidarespor – Elazığ spor  maçı 2.lig Kırmızı Grup müsabakası Bayburt II özel İdare Spor Kulübünün Covıd-19 PCR testleri sonucunda test sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına duşmuş olması nedeni ile anılan müsabaka Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

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