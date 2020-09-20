Bayburtözelidarespor Elazığ spor maçı ertelendi.

Bayburt Özel İdare Spor ile Elazığ spor arasında oynanacak olan maç Korona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.
TFF'nin aldığı karar:
20.09 2020 Pazar günü 15:00'de Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanması gereken Bayburt özelidarespor – Elazığ spor maçı 2.lig Kırmızı Grup müsabakası Bayburt II özel İdare Spor Kulübünün Covıd-19 PCR testleri sonucunda test sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına duşmuş olması nedeni ile anılan müsabaka Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.
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