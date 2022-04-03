Bayburtözelidarespor Bursa Deplasmanından 1 puan aldı

Ekibimiz ,Bursa deplasmanında İnegölspor ile karşılaştığı maçı bir puanla tamamladı.
BAYBURTGÜNDEM- Geçtiğimiz hafta şampiyonluğun en iddialı takımlarında 1461 Trabzon'u avlayan Bayburt Özel İdarespor, ligde play-off hedefi bulunan İnegölspor ile karşılaştı. Maçın son yarım saatine 10 kişi kalan Bayburt Özel İdarespor, zor deplasmandan 1 puanla dönebildi.
İnegöl İlçe Stadı'nda saat 14.00'te oyanan karşılaşmayı Mehmet Çağatay Lakot, Mehmet Özer, Barış Çardaklı üçlüsü yönetti.
İnegölspor, seyirici avantajını arkasına alarak başladığı maçın ilk yarısında 38. dakikada golü buldu. Bursa ekibine galibiyeti getiren golü Ömer Faruk Ermeç attı. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına baskılı başlayan temsilcimiz durumu beraberliğe getirdiği golü 57'de buldu.
Bayburt Özel İdarespor'a beraberliği getiren golü İlker Sayan attı. 59. dakikada Ali Fırat Okur, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Maçın son yarım saatine 10 kişi giren Bayburt Özel İdarespor, ev sahibi ekibin baskılarını sonuçsuz bırakırken, kontra ataktan yakaladığı yakaladığı az sayıdaki gol pozisyonundan da yararlanamadı.
6 dakika da uzatma oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bayburt Özel İdarespor aldığı beraberlikle puanını 53'e çıkararak ligde 8. sıradaki yerini korurken, İnegölspor 49 puanla 10. sırada kaldı.
Bayburt Özel İdarespor, 34. hafta maçını Niğde Anadolu FK ile oynayacak. Karşılaşma 9 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 15.00'te Gençosman Stadyumu'nda..
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