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Bayburtözel idarespor kendi evinde 3 puan aldı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci maçında Gençosman stadında Bayburt Özel İdarespor Karabüksporu 2-0 mağlup etti.

Bayburtözel idarespor kendi evinde 3 puan aldı.
10 Ekim 2020 Cumartesi 16:40

Bayburt özelidarespor,kendi evinde oynadığı Karabükspor maçını 2-0 alarak  bu sene ligde ki ilk galibiyetine ulaştı.

Tff 2.Lig Kırmızı Grup 4.Hafta maçında,Bayburt özelidarespor,kendi evinde oynadığı Karabükspor maçını 2-0 alarak  bu sene ligde ki ilk galibiyetine ulaştı.

Goller 39 Can Ahmet Üstün 90+1 Savaş Yorulmaz

Bayburt özelidarespor Sayısız gol pozisyonundan yararlanamadığı fakat iyi mücadele ettiğimiz maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi.

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