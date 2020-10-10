Bayburtözel idarespor kendi evinde 3 puan aldı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci maçında Gençosman stadında Bayburt Özel İdarespor Karabüksporu 2-0 mağlup etti.
Bayburt özelidarespor,kendi evinde oynadığı Karabükspor maçını 2-0 alarak bu sene ligde ki ilk galibiyetine ulaştı.
Tff 2.Lig Kırmızı Grup 4.Hafta maçında,Bayburt özelidarespor,kendi evinde oynadığı Karabükspor maçını 2-0 alarak bu sene ligde ki ilk galibiyetine ulaştı.
Goller 39 Can Ahmet Üstün 90+1 Savaş Yorulmaz
Bayburt özelidarespor Sayısız gol pozisyonundan yararlanamadığı fakat iyi mücadele ettiğimiz maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi.