Bayburtözel idarespor Gençosmanda 3 puan aldı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci maçında Gençosman stadında Bayburt Özel İdarespor Etimesgut sporu 1-0 Mağlup etti.

Bayburt Özel İdarespor,Bayburt Gençosman stadyumunda saat 14.00 de başlayan Etimesgut Belediyespor’la mücadele etti.

Etimesgut Belediyespor beraberlik golü için geliştirdiği ataklarda başarılı olamadı ve maç ev sahibi Bayburt Özel İdarespor’un 1-0 lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bayburt Özel İdarespor aldığı galibiyetle puanını 6’ya çıkarırken Etimesgut Belediyespor 7 puanda kaldı.

Bayburt Özel İdarespor koronavirüs nedeniyle TFF tarafından ertelenen iki maçtan birisi olan Elazığspor maçını 24 Ekim Cumartesi günü saat 14.00 de Genç Osman Stadyumunda oynayacak.