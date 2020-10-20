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Bayburtözel idarespor Gençosmanda 3 puan aldı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci maçında Gençosman stadında Bayburt Özel İdarespor Etimesgut sporu 1-0 Mağlup etti.

Bayburtözel idarespor Gençosmanda 3 puan aldı.
20 Ekim 2020 Salı 16:00

Bayburt Özel İdarespor,Bayburt Gençosman stadyumunda saat 14.00 de başlayan Etimesgut Belediyespor’la mücadele etti.

Etimesgut Belediyespor beraberlik golü için geliştirdiği ataklarda başarılı olamadı ve maç ev sahibi Bayburt Özel İdarespor’un 1-0 lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bayburt Özel İdarespor aldığı galibiyetle puanını 6’ya çıkarırken Etimesgut Belediyespor 7 puanda kaldı.

Bayburt Özel İdarespor koronavirüs nedeniyle TFF tarafından ertelenen iki maçtan birisi olan Elazığspor maçını 24 Ekim Cumartesi günü saat 14.00 de Genç Osman Stadyumunda oynayacak.

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