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Bayburtlu Golcü Sertan İrkilmez U18 Milli Takımında

Bayburt Grup özel idare spordan 2015 yılında Trabzon spora transfer olan Sertan İrkilmez U 18 Milli Takımı Aday kadrosuna Davet edildi.

Bayburtlu Golcü Sertan İrkilmez U18 Milli Takımında
16 Şubat 2018 Cuma 13:40

17 yaşında olan Bayburtlu golcü Sertan İrkilmez 2 yıldır Trabzon spor U19 takımında forvet olarak oynamaktadır.

U18 Milliler, Antalya'nın Belek ilçesindeki Susesi Luxury Resort Hotel'de 18 Şubat 2018 Pazar günü saat 20.00'de bir araya gelecek.

U18 Milli Takımımız, Rusya U18 Milli Takımı ile 21 ve 23 Şubat 2018 tarihlerinde Susesi Spor Kompleksi'nde iki hazırlık maçı oynayacak.

U18 Milli Takımımızın Rusya maçları aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler:

Doğukan Özkan (Beşiktaş A.Ş.), Mustafa Burak Bozan (Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü)

Defans:

Berkehan Biçer (Altınordu A.Ş.), Emre Aytun (Hannover 96), Faruk Can Genç (Trabzonspor A.Ş.), Ogün Çalışkan (Galatasaray A.Ş.), Onur Taha Takır (Altınordu A.Ş.), Ozan Muhammed Kabak (Galatasaray A.Ş.), Ramazan Emirhan Civelek (Galatasaray A.Ş.), Şahan Akyüz (Altınordu A.Ş.)

Orta Saha:

Abdussamed Karnuçu (Galatasaray A.Ş.), Behlül Aydın (Trabzonspor A.Ş.), Egehan Gök (Altınordu A.Ş.), Erdem Seçgin (Beşiktaş A.Ş.), Fatih Bektaş (Fenerbahçe A.Ş.), Recep Gül (Galatasaray A.Ş.), Sefa Akgün (Trabzonspor A.Ş.)

Forvet:

Berkin Taşkın (Altınordu A.Ş.), Burak Temir (Gençlerbirliği), Sertan İrkilmez (Trabzonspor A.Ş.)

Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Şenol Ustaömer

Maç Programı:

21.02.2018 - 13.00 / Türkiye-Rusya / Susesi Spor Kompleksi - Belek - Antalya

23.02.2018 - 13.00 / Türkiye-Rusya / Susesi Spor Kompleksi - Belek - Antalya

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