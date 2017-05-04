Bayburtlu Çocuklar Beşiktaş Fenerbahçe Maçında

7 Mayıs Pazar akşamı oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe futbol müsabakasına Bayburtlu 22 çocuk seremoni törenine katılacak.

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Ticaret ve Sanayi Odası olarak Bayburt'tan 9-12 yaş grubuna mensup 22 yetim ve öksüz çocuğumuzu götürerek siyah-beyaz ve sarı-lacivertli futbolcularla birlikte seremoni törenine çıkaracağız.

Bu yöndeki müracaatımızı olumlu cevaplandırıp, çocuklarımızın böyle bir mutluluğu yaşamasına vesile olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman ve şahsında yönetim kuruluna, çocuklarımızın İstanbul içindeki transferleri başta olmak üzere, boğaz turu, akvaryum ve minyatürk gezisi taleplerimizi kırmayan İstanbul Valimiz ve değerli hemşehrimiz Sayın Vasip Şahin'e, bu hayırlı girişime vesile olan ve BJK ile bağlantıları sağlayan çok kıymetli dostum Sayın Yıldıray Kılıç'a, ekibimizin konaklamasını organize eden BEKDER Başkanı Sayın Mete Emir kardeşime ve Bostancı Dedeman Otel Müdürü kıymetli hemşehrimiz Sayın Nadir Kadakal'a kıymetli desteklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum.

İlimizde, özellikle kırsal alanda yaşayan ve bu tür etkinliklere katılma şansı olmayan çocuklarımız için Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu tür etkinliklerimizin devam edeceğini de bu vesile ile bildirmekten memnuniyet duyarım.