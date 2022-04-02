BAYBURTLU BİLEKÇİLERDEN 11 MADALYA

21-25 Mart 2022 tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleştirilen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katılan Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Spor Kulübü önderliğinde bir araya gelen Bayburt Bilek Güreşi Takımı Bayburt’a madalyalarla döndü.

BAYBURTGÜNDEM- Bilek Güreşi Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi İsmet Çakal, Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Spor Kulübü Başkanı Ünal Çelik, Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Spor Kulübü Antrenörü Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Tuncay Başaran öncülüğünde şampiyonaya katılan sporcular oldukça başarılı müsabakalar çıkararak çok sayıda madalya alıp Bayburt’un gururu oldular.

Şampiyona dönüşü açıklamalarda bulunan Tuncay Başaran “Başarılı bir şampiyonanın ardından şehrimize madalyalarla döndük. Bu başarıya ulaşmamızda maddi manevi desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci’ye teşekkür ederek şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca müsabakalar boyunca Eskişehir’de bize misafirperverlik göstererek manevi desteklerini esirgemeyen Eskişehir Bayburt Dernek Başkanımız Kıyam Bayram’a ve İş adamı Kazım Ay abimize teşekkür ederiz.” Diye konuştu.

Demir bileklerin şampiyonada elde ettikleri dereceler ise şöyle:

18 -21 Yaş Gençler Kategorisi

70 Kilo Sağ Kolda Emirhan Yıldızoğlu Altın Madalya,

70 Kilo Sol Kolda Tunahan İlaslan Gümüş Madalya,

15 Yaş Altı Bayanlar Kategorisi

50 Kilo Sağ Kolda Melisa Okumuş Bronz Madalya

Büyük Erkekler Kategorisi

80 Kilo Berkan Karakaşoğlu Sol Kolda Altın Sağ Kolda Gümüş Madalya

90 Kilo Cabir Çelik Sol Kolda Gümüş Madalya

90 Kilo Vedat Bozbey Sol Kolda Bronz Madalya

90 Kilo Ünal Türker Sağ Kolda Bronz Madalya

110 + Kilo Cavit Kahrıman Sağ Kolda Altın Madalya

110 + Kilo Sahip Çağlar Sağ ve Sol Kolda Bronz Madalya

Master Erkekler Kategorisi

90 KiloVedat Bozbey Sol Kolda Altın Sağ Kolda Gümüş Madalya

90 Kilo Ünal Türker Sağ Kolda Altın Madalya