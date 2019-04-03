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Bayburtil özelidarespor en yakın rakibinden üç puan aldı.

3. Lig 3. Grup’ta şampiyonluğun en iddialı adayı olan Bayburt İl Özel İdare Gençlikspor,EN YAKIN RAKİBİ Kocaelisporu gençosman stadında iki sıfırla geçti.Puanını 61’çıkarttı.

Bayburtil özelidarespor en yakın rakibinden üç puan aldı.
03 Nisan 2019 Çarşamba 16:54

29.haftada Gençosman stadında yapılan karşılaşmadan 3 golle  3 puan aldı.skor 3-1

Bayburtil özel idarespor  oynadığı 29 maçın 18’ini galibiyetle noktalayarak puanını  61’e çıkarttı.

Maça üstün bir oyunla başlayan Bayburtil özel idarespor ,maçın ilk yarısında 23.dakikada Serdar eylikin golüyle 1-0 öne geçerek ilk yarıyı bu skorla tamamladı

İkinci yarıda’da üstün bir oyun ortaya koyan ekibimiz Ali kemal Yükseker’le 66.dakikada ikinci golu kaydetti. . Eren Açıkgöz 87.dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.Rakip Kocaelisporun tek golünü Sefa Narin  92.dakikada kaydetti.

5 sarı kart ve bir kırmızı kart gören ekibimiz ikinci sıradaki en yakın rakibinden 3 puan almayı başardı.

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