3. Lig 3. Grup’ta şampiyonluğun en iddialı adayı olan Bayburt İl Özel İdare Gençlikspor,EN YAKIN RAKİBİ Kocaelisporu gençosman stadında iki sıfırla geçti.Puanını 61’çıkarttı.

29.haftada Gençosman stadında yapılan karşılaşmadan 3 golle 3 puan aldı.skor 3-1 Bayburtil özel idarespor oynadığı 29 maçın 18’ini galibiyetle noktalayarak puanını 61’e çıkarttı. Maça üstün bir oyunla başlayan Bayburtil özel idarespor ,maçın ilk yarısında 23.dakikada Serdar eylikin golüyle 1-0 öne geçerek ilk yarıyı bu skorla tamamladı İkinci yarıda’da üstün bir oyun ortaya koyan ekibimiz Ali kemal Yükseker’le 66.dakikada ikinci golu kaydetti. . Eren Açıkgöz 87.dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.Rakip Kocaelisporun tek golünü Sefa Narin 92.dakikada kaydetti. 5 sarı kart ve bir kırmızı kart gören ekibimiz ikinci sıradaki en yakın rakibinden 3 puan almayı başardı.