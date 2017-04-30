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Bayburtgrup sezonu 3 puanla kapattı.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Bayburt Grup, İl Özel İdare Gençlik spor sezonun son mücadelesinde sahasında Tekirdağ spor’u ağırladı. Bayburt Grup rakibini tek golle geçerek sezonu 3 puanla kapattı.

Bayburtgrup sezonu 3 puanla kapattı.
30 Nisan 2017 Pazar 11:23

Karşılaşma Genç Osman Stadyumu’nda saat 15. 30’da başladı. Mücadelenin tamamı her iki takım içinde vasat geçerken Batuhan Er’in kendi çabasıyla 15. Dakikada attığı gol Bayburt’a 3 puanı getirdi.

Temsilcimiz bu sonuçla sezonu 47 puanla 10. Sırada tamamladı.

STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: CELAL BAYRAKLI XX, VURAL GÜL XX, HAMDİ TONTU XX

 BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Gökhan Aslan x, Yücel xx, Erçin xx, Aykut x,Gökhan xx, Aykut Sarıdoğan x, Batuhan xx, , Baran xx( Dk.74 Samet x), Hasan x, Onur xx, Hasan Üstübücü x( Dk 68 Selçuk xx),

TEKİRDAĞ SPOR: Erşen xx, Hakan xx, Kemal x(  Dk 63 Barış xx), Ceyhun x( Dk.70 Tarkan ),Mehmet Ali xx, Alpay x,Göksel x ,Mehmet Fırat xx, Mehmet x, Emre xx( Dk.46 Rıdvan xx), Murat xx

GOLLER: 15 Dk Batuhan ( Bayburt Grup) ,

SARI KARTLAR: 

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Etiketler; #BAYBURTGRUP
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