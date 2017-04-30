Bayburtgrup sezonu 3 puanla kapattı.

Karşılaşma Genç Osman Stadyumu’nda saat 15. 30’da başladı. Mücadelenin tamamı her iki takım içinde vasat geçerken Batuhan Er’in kendi çabasıyla 15. Dakikada attığı gol Bayburt’a 3 puanı getirdi.

Temsilcimiz bu sonuçla sezonu 47 puanla 10. Sırada tamamladı.

STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: CELAL BAYRAKLI XX, VURAL GÜL XX, HAMDİ TONTU XX

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Gökhan Aslan x, Yücel xx, Erçin xx, Aykut x,Gökhan xx, Aykut Sarıdoğan x, Batuhan xx, , Baran xx( Dk.74 Samet x), Hasan x, Onur xx, Hasan Üstübücü x( Dk 68 Selçuk xx),

TEKİRDAĞ SPOR: Erşen xx, Hakan xx, Kemal x( Dk 63 Barış xx), Ceyhun x( Dk.70 Tarkan ),Mehmet Ali xx, Alpay x,Göksel x ,Mehmet Fırat xx, Mehmet x, Emre xx( Dk.46 Rıdvan xx), Murat xx

GOLLER: 15 Dk Batuhan ( Bayburt Grup) ,

SARI KARTLAR: