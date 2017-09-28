                                     reklam
Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor
Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor
0
Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi açıklamalarda bulundu.
Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi açıklamalarda bulundu.
0
Beton duvar küçük çocuğun üzerine yıkıldı
Beton duvar küçük çocuğun üzerine yıkıldı
0
Bahçelievler Şube Başkanı Dursunkaya İki yılını değerlendirdi
Bahçelievler Şube Başkanı Dursunkaya İki yılını değerlendirdi
0

Bayburtgrup of'ta galip geldi

Bayburt Grup Özel İdare Spor deplasmanda oynadığı Ofspor maçından 2-0 galibiyetle ayrılarak kötü gidişe dur dedi.

Bayburtgrup of'ta galip geldi
28 Eylül 2017 Perşembe 14:15

Kendi sahasında 4 gün önce oynadığı Altındağ maçında aldığı mağlubiyet sonrası teknik heyet değişikliğine giden Bayburt Grup, yeni hocasıyla çıktığı ilk deplasman maçından 2-0 galip ayrıldı.

Ofspor maçından puan veya puanlar alarak ayrılmayı hedefleyen Bayburt Grup maçtan 3 puanla ayrılarak düze çıkmayı başardı.  

Sürmene’de oynanan maç yağmur altında başladı ve her iki takımında gol pozisyonu bulamadığı bir ilk yarı 0-0 golsüz tamamlandı.

STAT: Vali İsmet Gürbüz Civelek

HAKEMLER: Serhad Ürkmez (xxx), Mustafa Çevik (xxx) Berkay Daban (xxx)

OFSPOR: Beycan (x)- Arif (x), Selim (x), Furkan Aydın (x), Mustafa (x)(Dk.71 Talha x), Nevzat (x)(Dk.71 Canberk x), Muhammet (xx), Fatih (xx), Sergen (xx), Onur (xx), Furkan Karabatak (xx)

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: İsmet (xxx)- Mert (xxx), Gökhan (x)(Dk.34 Güray xxx), Özkan (xxx), Yunus (xxx)(Dk.85 Berkay), Adem (xxx), Nazif (xx)(Dk.55 Hüseyin Ali xxx), Rahmi (xxx), Hasan (xxx), Oğuzhan (xxx), Ufuk (xxx)

İlgili Galeriler
Darıca Bayburt Günü
Darıca Bayburt Günü
15 temmuz yıldönümü
15 temmuz yıldönümü
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Derneği iftar
Bayburt Derneği iftar
Önceki Haber
Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi açıklamalarda bulundu.
Sonraki Haber
Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.