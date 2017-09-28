Bayburtgrup of'ta galip geldi

Bayburt Grup Özel İdare Spor deplasmanda oynadığı Ofspor maçından 2-0 galibiyetle ayrılarak kötü gidişe dur dedi.
Kendi sahasında 4 gün önce oynadığı Altındağ maçında aldığı mağlubiyet sonrası teknik heyet değişikliğine giden Bayburt Grup, yeni hocasıyla çıktığı ilk deplasman maçından 2-0 galip ayrıldı.
Ofspor maçından puan veya puanlar alarak ayrılmayı hedefleyen Bayburt Grup maçtan 3 puanla ayrılarak düze çıkmayı başardı.
Sürmene’de oynanan maç yağmur altında başladı ve her iki takımında gol pozisyonu bulamadığı bir ilk yarı 0-0 golsüz tamamlandı.
STAT: Vali İsmet Gürbüz Civelek
HAKEMLER: Serhad Ürkmez (xxx), Mustafa Çevik (xxx) Berkay Daban (xxx)
OFSPOR: Beycan (x)- Arif (x), Selim (x), Furkan Aydın (x), Mustafa (x)(Dk.71 Talha x), Nevzat (x)(Dk.71 Canberk x), Muhammet (xx), Fatih (xx), Sergen (xx), Onur (xx), Furkan Karabatak (xx)
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: İsmet (xxx)- Mert (xxx), Gökhan (x)(Dk.34 Güray xxx), Özkan (xxx), Yunus (xxx)(Dk.85 Berkay), Adem (xxx), Nazif (xx)(Dk.55 Hüseyin Ali xxx), Rahmi (xxx), Hasan (xxx), Oğuzhan (xxx), Ufuk (xxx)
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