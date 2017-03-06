Bayburtgrup Fırsatı Değerlendiremedi..

Genç Osman Stadyumu’nda saat 14.00’te Kocaeli spor’u ağırlayan Bayburt Grup İl Özel İdare Spor, 1-0 geriye düştüğü ilk yarı ve ikinci yarıda yediği goller ile karşılaşmayı 0-2 kaybetti.

Karşılaşmadan dakikalarMücadelenin 39. Dakikasına kadar ileri uçtaki Batuhan, Hasan Üstübücü ve Hasan Gündoğdu ile pozisyon bulmasına rağmen topu fileler ile buluşturamayan Bayburt Grup, 39. dakikada Oğuzhan’ın ceza sahasında bomboş kalması ile rakip Kocaeli spor, golü buldu. 0-1öne geçen Rakip Kocaeli dikkatli oynayarak ve pozisyon vermeden soyunma odasına galip gitti.Sarı siyahlılar ikinci devrede golü bulmak ve puanlar almak için sahaya çıkması beklenirken anlam verilemeyen bir isteksizlik ile sahada mücadele ettiler. Dakikalar 86 yı gösterirken Kaleci Ramazanın anlamsızca topu bırakması ve Erçin’in de rakip oyuncu Sinan Pektemek’i seyretmesi ile topu filelerde gördük. Rakip takım maçın sonlarında top çevirerek maçı bitirirken soyunma odasına da 0-2 galip gitmeyi başardılar.Karşılaşma bu skorla sona ererken Bayburt Grup puanını 36 kalarak 9. luğa geriledi.STAT: GENÇ OSMANHAKEMLER: YAŞAR CAN TEMİZEL xx, CEMALETTİN GÜNDOĞDULAR xx, HÜSEYİN KIVANÇ DURMAZ xxBAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Ramazan x, Yener xx, Aykut Topal x, Erçin x, Gökhan Köseoğlu xx, Aykut Sarıdoğan x ( Dk. 51 Eren x ), Batuhan xx, Baran xx(Dk. 69 Yücel x), Hasan xx (Dk. 75 Sinan x), Onur xx, Hasan Üstübücü xxKOCAELİ SPOR: Can Emre xx, Kadir Gezer x, Kadir xx, Kemal xx, Mert x, Oğuzhan xxx, Sefa Narin xx, Burak xx, Sinan Pektemek xx, Hamza xx, Ali xxxSARI KARTLAR: Hasan, Yücel, Aykut ( Bayburt Grup ) , Sefa Narin ( Kocaeli Spor )Gol: Dk. 39 Oğuzhan, 86 Sinan (Kocaeli Spor )