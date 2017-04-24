Bayburtgrup Deplasmanda 1-5

Bayburt Grup Özel İdare Spor deplasmanda Gölcük spor’a 5-1 mağlup oldu.

Spor Toto 3 Lig 1 gurupta 37 haftasında Gölcükspor kendi evinde konuk ettiği Bayburt grup Özel İdare Gençlik Spor’u ağırladı. Gölcükspor Play Off yolunda rakibi

Konya Atiker spor’un SCOT izleme Komitesinden Hayri Yılmaz Gölcükspor’dan Berke Bıyık misafir Takım Bayburt Grup Özel İdare Gençlik Spor’da oynayan Batuhan Er ve Erçin Ilgaz’ı izlemeye geldiler, Hayri Yılmaz Gölcükspor Teknik Direktör Yusuf Tokuş’a başarı dileklerinde bulundu.

GÖLCÜKSPOR BAYBURT

STAT: Gölcük Şehir stadı

HAKEMLER: Yavuz Çetin (xx), İsmail Emre (xx), Yakup Keçeci (xx)

GÖLCÜKSPOR: İlyas (xxx), Fatih (xxx), Yunus (xxx), Cemal (xxx), Sami (xxx), Mehmet (xx), (Dk. 79 Murat xx), Ahmet (xxx), Berke (xxx), Onur (xxx), (Dk. 82 Cenk xx), Aydın (xxx), Ömer (xxx) (Dk.70 Sedat xx)

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GNÇ VE SP: Ramazan (xx), Sertaç (xx), (Dk.74 Gökhan x), Hasan Gündoğdu (xx), Aykut Sarıdoğan (xx), Batuhan (xx), Erçin (xx), Sergen (xx), (Dk. 70 Eren x), Aykut Topal (xx), Yücel (xx), Onur (xx), Hasan Üstübücü (xx) (Dk. 80 Selçuk x)

GOLLER: Dk. 55 (Pen) ve 88 Sami, Dk. 66 Ömer Dk. 69 Berke Dk. 85 Cemal (Gölcükspor) Dk. 83 Eren

MAÇTAN DAKİKALAR

Rakip ceza sahasına girmeden sol tarafta Berke’ye yapılan faul nedeniyle verilen frikik atışını kullanan Aydın’ın atışı rakip defansta kaldı. Sağ kanattan gelişen Bayburt akınında rakibe arkadan müdahale eden Yunus sarı kart gördü. Aydın’ın sağ kanattan ceza sahası dışından vurduğu sert şut kalenin çok üstünden auta çıktı.

İlk yarıda her iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı. Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçti kayda değer bir hareket yoktu.