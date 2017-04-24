Bayburtgrup Deplasmanda 1-5

Bayburt Grup Özel İdare Spor deplasmanda Gölcük spor’a 5-1 mağlup oldu.
Spor Toto 3 Lig 1 gurupta 37 haftasında Gölcükspor kendi evinde konuk ettiği Bayburt grup Özel İdare Gençlik Spor’u ağırladı. Gölcükspor Play Off yolunda rakibi
Konya Atiker spor’un SCOT izleme Komitesinden Hayri Yılmaz Gölcükspor’dan Berke Bıyık misafir Takım Bayburt Grup Özel İdare Gençlik Spor’da oynayan Batuhan Er ve Erçin Ilgaz’ı izlemeye geldiler, Hayri Yılmaz Gölcükspor Teknik Direktör Yusuf Tokuş’a başarı dileklerinde bulundu.
GÖLCÜKSPOR BAYBURT
STAT: Gölcük Şehir stadı
HAKEMLER: Yavuz Çetin (xx), İsmail Emre (xx), Yakup Keçeci (xx)
GÖLCÜKSPOR: İlyas (xxx), Fatih (xxx), Yunus (xxx), Cemal (xxx), Sami (xxx), Mehmet (xx), (Dk. 79 Murat xx), Ahmet (xxx), Berke (xxx), Onur (xxx), (Dk. 82 Cenk xx), Aydın (xxx), Ömer (xxx) (Dk.70 Sedat xx)
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GNÇ VE SP: Ramazan (xx), Sertaç (xx), (Dk.74 Gökhan x), Hasan Gündoğdu (xx), Aykut Sarıdoğan (xx), Batuhan (xx), Erçin (xx), Sergen (xx), (Dk. 70 Eren x), Aykut Topal (xx), Yücel (xx), Onur (xx), Hasan Üstübücü (xx) (Dk. 80 Selçuk x)
GOLLER: Dk. 55 (Pen) ve 88 Sami, Dk. 66 Ömer Dk. 69 Berke Dk. 85 Cemal (Gölcükspor) Dk. 83 Eren
MAÇTAN DAKİKALAR
- Rakip ceza sahasına girmeden sol tarafta Berke’ye yapılan faul nedeniyle verilen frikik atışını kullanan Aydın’ın atışı rakip defansta kaldı.
- Sağ kanattan gelişen Bayburt akınında rakibe arkadan müdahale eden Yunus sarı kart gördü.
- Aydın’ın sağ kanattan ceza sahası dışından vurduğu sert şut kalenin çok üstünden auta çıktı.
İlk yarıda her iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı. Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçti kayda değer bir hareket yoktu.
- Ahmet ceza sahası içinde düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Sami sert bir vuruşla golü attı. 1-0
- Gölcükspor akınında Berke’nin ceza sahasında attığı sert şut kalecide kaldı.
- Cemal’in şutu yan ağlarda kaldı.
- Gölcükspor akınında Berke’nin pası ile ceza sahasına giren Ömer kaleciyi de çalımlayıp topu ağlara gönderdi. 2-0
- Gölcükspor akınında kendi topu ile rakip ceza sahasına giren Berke sert ve şık bir vuruşla golünü attı.3-0
- Bayburtspor atağında Eren ceza sahası dışından sert vurdu, topu ağlarla buluşturdu. 3-1
- Gölcükspor atağında Sami sağdan getirdiği topu Cemal’e verdi. Cemal şık bir vuruşla golü attı. 4-1
- Murat’ın getirip Sami’ye aktardığı topu, Sami plaseyle ağlara gönderdi. 5-1 öne geçti karşılaşmanın bu dakikadan sonra başka gol sesi gelmeyince Gölcükspor kendi evinde ağırladığı Bayburt Grup Özel İdare Gençlik Spor’u 5-1 yendi
İlgili Galeriler