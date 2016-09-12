Bayburtgrup Cizreden eli boş döndü

Spor Toto 3 lig birinci gurupta Cizre’de oynanan lig maçında
Cizre Spor,Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Sporu 1-0 yenerek üç
puanla tanıştı.
Spor Toto 3 lig birinci gurupta Cizre şehir stadında
oynanan ve sıcak havaya rağmen taraftarlarında yoğun ilgi gösterdiği
futbol maçında ev sahibi Cizre Spor, Bayburt Grup Özel İdare Gençlik
ve Sporu golcü futbolcu Feyzullah’ın 7.dakikada attığı gol ile yenerek
üç puan alan taraf oldu.
Hava sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu Cizre’de oynanan
futbol maçında iki takım futbolcuları sıcak havaya rağmen yoğun bir
efor sarf etti.Maçın başlama düdüğü ile birlikte konuk takım yarı
sahası içerisinde atak geliştiren Cizre spor 7 dakikada golcü futbolcu
Feyzullah kaleci Erkan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu
kalecinin üstünden aşırtıp filelerle buluşturdu.Her iki takımın
karşılıklı gol atakları ile devam eden maçın ilk yarısı ev sahibi
takım Cizre Spor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Ligin ikinci yarısına daha hızlı başlayan Bayburt Grup
Özel İdare Gençlik ve Spor,rakip ceza sahasında bulduğu bir çok gol
pozisyonundan yararlanamadı.Her iki takımın karşılıklı gol atakları
ile süren maçta Cizre Spor’dan Feyzullah rakip takım oyuncusuna
arkadan müdahale edince hakem Necati Selçuk Şahin, ikinci sarı karttan
Kırmızı kart gösterip oyun dışına attı.Maçta başka gol olmayınca Cizre
Spor Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Sporu 1-0 yenerek üç puan alan
takım oldu.
-Taraftarlar İtfaiyeden Sıkılan Su İle Serinledi
Hava sıcaklığının yüksek olduğu ilçede Cizre Belediyesine
ait itfaiye araçları güneşin altında kavrulan taraftarlara su sıkarak
serinletmeye çalıştı. İtfaiyeden sıkılan suyun altında serinlemeye
çalışan taraftarlar renkli görüntülere sahne oldu.
Stad:Şehir
Hakemler:Necati Selçuk Şahin **,Haci Mehmet Ekmekyermez**,Suha Adıyaman **
Cizre Spor:Onur Nazmi Terzioğlu **,Aykut **,Volkan **,Feyzullah
**,Onur Berber**,Süleyman**(Dk85Sayim?),Önder*,Umut*(Dk67.Doğukan*),Arda**,Gülhan**,Kadir**(Dk78.Emrah*)
Bayburt Grup Özel İdare Gençlik Ve Spor :Erkan **,Ahmet**(Dk.70
Celal*),Yener**,Sinan*(Dk.57 Hayri**),Koray*,Erçin**(Dk.46
Sergen*),Tuncay**,Aykut*,Yücel*,Onur*,Altan*
Gol:Feyzullah (Dk.7)
Sarı Kartlar:Feyzullah(Dk.6),Önder(Dk.20),Onur Berber(dk30),Onur Nazmi
Terzioğlu(Dk88) Cizre Spor
Ahmet(Dk6)Koray(Dk.78),Sergen(Dk.80),Hayri(Dk.88) Bayburt Grup Özel
İdare Gençlik ve Spor
Kırmızı Kart:Feyzullah(Dk.90)Cizre Spor
Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor, Şırnak deplasmanında da puanla tanışamadı.
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