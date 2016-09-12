Bayburtgrup Cizreden eli boş döndü

Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor, Şırnak deplasmanında da puanla tanışamadı.

Spor Toto 3 lig birinci gurupta Cizre’de oynanan lig maçında

Cizre Spor,Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Sporu 1-0 yenerek üç

puanla tanıştı.



Spor Toto 3 lig birinci gurupta Cizre şehir stadında

oynanan ve sıcak havaya rağmen taraftarlarında yoğun ilgi gösterdiği

futbol maçında ev sahibi Cizre Spor, Bayburt Grup Özel İdare Gençlik

ve Sporu golcü futbolcu Feyzullah’ın 7.dakikada attığı gol ile yenerek

üç puan alan taraf oldu.



Hava sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu Cizre’de oynanan

futbol maçında iki takım futbolcuları sıcak havaya rağmen yoğun bir

efor sarf etti.Maçın başlama düdüğü ile birlikte konuk takım yarı

sahası içerisinde atak geliştiren Cizre spor 7 dakikada golcü futbolcu

Feyzullah kaleci Erkan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu

kalecinin üstünden aşırtıp filelerle buluşturdu.Her iki takımın

karşılıklı gol atakları ile devam eden maçın ilk yarısı ev sahibi

takım Cizre Spor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Ligin ikinci yarısına daha hızlı başlayan Bayburt Grup

Özel İdare Gençlik ve Spor,rakip ceza sahasında bulduğu bir çok gol

pozisyonundan yararlanamadı.Her iki takımın karşılıklı gol atakları

ile süren maçta Cizre Spor’dan Feyzullah rakip takım oyuncusuna

arkadan müdahale edince hakem Necati Selçuk Şahin, ikinci sarı karttan

Kırmızı kart gösterip oyun dışına attı.Maçta başka gol olmayınca Cizre

Spor Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Sporu 1-0 yenerek üç puan alan

takım oldu.



-Taraftarlar İtfaiyeden Sıkılan Su İle Serinledi



Hava sıcaklığının yüksek olduğu ilçede Cizre Belediyesine

ait itfaiye araçları güneşin altında kavrulan taraftarlara su sıkarak

serinletmeye çalıştı. İtfaiyeden sıkılan suyun altında serinlemeye

çalışan taraftarlar renkli görüntülere sahne oldu.







Stad:Şehir







Hakemler:Necati Selçuk Şahin **,Haci Mehmet Ekmekyermez**,Suha Adıyaman **





Cizre Spor:Onur Nazmi Terzioğlu **,Aykut **,Volkan **,Feyzullah

**,Onur Berber**,Süleyman**(Dk85Sayim?),Önder*,Umut*(Dk67.Doğukan*),Arda**,Gülhan**,Kadir**(Dk78.Emrah*)





Bayburt Grup Özel İdare Gençlik Ve Spor :Erkan **,Ahmet**(Dk.70

Celal*),Yener**,Sinan*(Dk.57 Hayri**),Koray*,Erçin**(Dk.46

Sergen*),Tuncay**,Aykut*,Yücel*,Onur*,Altan*





Gol:Feyzullah (Dk.7)



Sarı Kartlar:Feyzullah(Dk.6),Önder(Dk.20),Onur Berber(dk30),Onur Nazmi

Terzioğlu(Dk88) Cizre Spor







Ahmet(Dk6)Koray(Dk.78),Sergen(Dk.80),Hayri(Dk.88) Bayburt Grup Özel

İdare Gençlik ve Spor



Kırmızı Kart:Feyzullah(Dk.90)Cizre Spor