Bayburt1918FK Yeniköy maçının ardından Gurubunda Şampiyon oldu

İstanbul Temsilcimiz Bayburt1918FK 3.lig yolunda Playofflar da mücadele edecek

BAYBURTGÜNDEM- İstanbul da Bal Ligindeki temsilcimiz Bal Ligi 6.Bölge 2.Grup’ta Bayburt 1918FK 18.haftada kendi sahasında Yeniköy sporla karşılaştı.İstanbul Kağıthane Nurtepe Stadında oynanan maç saat 14.00 de başladı.

Maçın tamamında üstün oynayan taraf Bayburt1918 FK spor oldu.ilk yarı golsüz sona erdi.İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca puanları paylaştılar.

İstanbul Temsilcimiz Bayburt1918FK Playofflar da mücadele edecek.