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Bayburt1918FK Yeniköy maçının ardından Gurubunda Şampiyon oldu

İstanbul Temsilcimiz Bayburt1918FK 3.lig yolunda Playofflar da mücadele edecek

Bayburt1918FK Yeniköy maçının ardından Gurubunda Şampiyon oldu
10 Nisan 2022 Pazar 16:09

BAYBURTGÜNDEM- İstanbul da Bal Ligindeki temsilcimiz Bal Ligi 6.Bölge 2.Grup’ta Bayburt  1918FK   18.haftada kendi sahasında Yeniköy sporla karşılaştı.İstanbul Kağıthane Nurtepe Stadında oynanan maç saat 14.00 de başladı.

Maçın tamamında üstün oynayan taraf  Bayburt1918 FK spor oldu.ilk yarı golsüz sona erdi.İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca puanları paylaştılar.

İstanbul Temsilcimiz Bayburt1918FK Playofflar da  mücadele edecek.

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