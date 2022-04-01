Bayburt Üniversitesinden Boks Branşında Bir Başarı Daha

Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonasında, Bayburt Üniversitesini temsil eden sporcu şampiyonluk elde etti.

BAYBURTGÜNDEM- 27 Mart- 1 Nisan 2022 tarihleri arasında Balıkesir’de düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonasına, altmış üç üniversiteyi temsil eden iki yüz elli dört sporcu katıldı.

Bayburt Üniversitesini Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Muhammet Ali Akyüz temsil etti.

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Onur Şipal ile Önder Şipal’in antrenörlüğünü üstlendiği sporcu Muhammet Ali Akyüz Türkiye şampiyonluğunu Bayburt Üniversitesine getirdi.

Bireysel sıralamanın yanı sıra takım sıralamalarının da yapıldığı şampiyonada, Bayburt Üniversitesini takımlarda 51 kg Osman Ali Akbulut, 54 kg Muhammed Ali Akyüz 57 kg Bedirhan Bek, 63,5 kg Ömer Sami Terzi, 67 kg Muharrem Doğan, 71 kg Furkan Tefil, 80 kg Mustafa Mıcık, 86 kg Emrah Avlı temsil etti. Takım sporcularımız performansıyla takım sıralamasında ilk yediye girmeyi başardı.