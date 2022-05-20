Bayburt Üniversitesinden Bir Avrupa Yıldızı Daha

Bayburt Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Deniz Dağdelen, Avrupa Taekwondo Şampiyonasında önemli bir başarı elde etti.

BAYBURTGÜNDEM- İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa Taekwondo Şampiyonasında Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Deniz Dağdelen Avrupa üçüncüsü oldu. 54 kiloda ülkemizi temsil eden Dağdelen, gösterdiği başarı ile şampiyonadan madalya ile dönme başarısı gösterdi.

Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen; “Bayburt Üniversitesi olarak eğitim-öğretim faaliyetlerimizin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da aktif olmaya, spor branşlarına ve bu alanlarda sporcular yetiştirilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Türk sporuna değer katma hedefimizde bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum. Müsabakalarda gösterdiği başarılarından dolayı yüksek lisans öğrencimiz Deniz Dağdelen’i ve emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.