Bayburt Üniversitesi Spor’a Katkı Sunmaya Devam Ediyor

15-21 Ocak tarihlerinde Aydın’da yapılan Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonasında, antrenörlüğünü Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Onur Şipal’in yaptığı genç yetenekler önemli dereceler elde etti.

BAYBURTGÜNDEM- Millî Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonası müsabakaları sona erdi. Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından, dünya boks şampiyonu Öğr. Gör. Onur Şipal’in yönetimindeki genç yetenekler gösterdikleri performansla önemli dereceler elde etti. Yapılan maçlar sonucunda, 48 kiloda Anıl Mehmet Karakulaklı ve 57 kiloda Talha Bayrak Türkiye Şampiyonluğu elde ederken, Yusuf İslam Yakut 71 kiloda Türkiye ikincisi, Muhammet Furkan Onat ise 60 kiloda Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Turnuvada, dereceye giren ve yarışan tüm sporculara teşekkür eden, Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen; “Sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler de en az eğitim-öğretim faaliyetleri kadar önemli. Bu doğrultuda, Bayburt Üniversitesi olarak spor branşlarına ve bu alanlarda sporcular yetiştirilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Müsabakalarda yarışan tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, hepsine bundan sonraki şampiyonalarda başarılar diliyorum.” dedi.