Eğer psikoteknik test raporu olmayan ticari araç kullanıcıları, yeni yıldan itibaren bin 606 liralık bir cezai işlemle karşılaşacaklardır.
Eğer psikoteknik test raporu olmayan ticari araç kullanıcıları, yeni yıldan itibaren bin 606 liralık bir cezai işlemle karşılaşacaklardır.
0
'Emekli ve memura müjdeyi ne zaman vereceksiniz?' sorusuna Bakan Nebati, ''Çalışılıyor.
'Emekli ve memura müjdeyi ne zaman vereceksiniz?' sorusuna Bakan Nebati, ''Çalışılıyor.
0
Vatandaşların dolar ve eurolarını bozarak Türk Lirası'na geçtiğini söyleyen Bakan Nebati, Türk Lirası mevduatların 38 milyar lira arttığını söyledi.
Vatandaşların dolar ve eurolarını bozarak Türk Lirası'na geçtiğini söyleyen Bakan Nebati, Türk Lirası mevduatların 38 milyar lira arttığını söyledi.
0
İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam yapıldı.
İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam yapıldı.
1
banner520

Bayburt Üniversitesi Spor’a Katkı Sunmaya Devam Ediyor

15-21 Ocak tarihlerinde Aydın’da yapılan Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonasında, antrenörlüğünü Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Onur Şipal’in yaptığı genç yetenekler önemli dereceler elde etti.

Bayburt Üniversitesi Spor’a Katkı Sunmaya Devam Ediyor
21 Ocak 2022 Cuma 17:24

BAYBURTGÜNDEM-  Millî Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonası müsabakaları sona erdi. Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından, dünya boks şampiyonu Öğr. Gör. Onur Şipal’in yönetimindeki genç yetenekler gösterdikleri performansla önemli dereceler elde etti. Yapılan maçlar sonucunda, 48 kiloda Anıl Mehmet Karakulaklı ve 57 kiloda Talha Bayrak Türkiye Şampiyonluğu elde ederken, Yusuf İslam Yakut 71 kiloda Türkiye ikincisi, Muhammet Furkan Onat ise 60 kiloda Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Turnuvada, dereceye giren ve yarışan tüm sporculara teşekkür eden, Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen; “Sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler de en az eğitim-öğretim faaliyetleri kadar önemli. Bu doğrultuda, Bayburt Üniversitesi olarak spor branşlarına ve bu alanlarda sporcular yetiştirilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Müsabakalarda yarışan tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, hepsine bundan sonraki şampiyonalarda başarılar diliyorum.” dedi.

Önceki Haber
Sonraki Haber
Bayburt Üniversitesi Spor’a Katkı Sunmaya Devam Ediyor
İkinci yarıya kötü başladık,Sakarya Deplasmanından puan çıkmadı.
İkinci yarıya kötü başladık,Sakarya Deplasmanından puan çıkmadı.
0
An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor zorlu maça hazır
An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor zorlu maça hazır
0
Başkan atıcı Kurtuluş Sporla ilk antrenmanına çıktı. Hedef şampiyonluk.
Başkan atıcı Kurtuluş Sporla ilk antrenmanına çıktı. Hedef şampiyonluk.
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.