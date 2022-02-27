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Bayburt Üniversitesi Spor Kulübünün Başarıları Devam Ediyor

Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, Geleneksel Türk Okçuluğu sporcuları ile Bowling sporcuları başarılarına yenilerini ekledi.

Bayburt Üniversitesi Spor Kulübünün Başarıları Devam Ediyor
27 Şubat 2022 Pazar 17:27

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları; 25-27 Şubat tarihlerinde Samsun Bowling Akademi Salonunda düzenlenen Sezai Üçyol Kış Ligi’nin en iyilerinin yarıştığı Bowling turnuvası ve Samsun Okçuluk salonunda gerçekleşen Okçuluk turnuvasına katıldı.

Türkiye’nin en iyi 48 erkek sporcusunun yer aldığı Sezai Üçyol Kış Ligi’nin en iyilerinin yarıştığı Bowling turnuvasında Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Umut Diyar Gök çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösterdi. Çeyrek finalde karşılaştığı rakibine elenen Arş. Gör. Gök turnuvayı başarılı bir şekilde tamamlamış oldu.

Aynı tarihler arasındaki Okçuluk Turnuvası ise 531 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Turnuvaya, Bayburt Üniversitesinden Doç. Dr. Murat Kul, Dr. Ögr. Üyesi Ümit Yıldırım, Öğr. Gör. Ömer Faruk Aksoy, Öğr. Gör. Onur Şipal ve öğrenciler Yusuf Bayar, İbrahim Palas, Önder Şipal ile Antrenör Miraç Makul katıldı. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ömer Faruk Aksoy’un çeyrek finalde elendiği turnuvada Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü takım olarak elemeleri 82 takım arasından 10. sırada bitirerek, ilk defa katıldıkları salon koşusunda önemli bir başarı elde ettiler.

Gerek alt yapı gerekse lojistik açıdan kendilerine desteklerini esirgemeyen Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve üniversite yöneticilerine teşekkürlerini sunan Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, gerçekleştirdikleri faaliyetlerle Bayburt ve Bayburt Üniversitesini hep üst sıralarda tutmak hedefiyle çalışmalarına devam edeceklerini ifade ettiler.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise şehrin, bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdikleri gayretin yanında, spor alanında da söz sahibi olma hedefleri olduğunu kaydetti. Bütün spor dallarını önemsediklerinin altını çizen Rektör Türkmen, tüm kulüp sporcularını elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik etti.

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