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Bayburt Üniversitesi Spor Branşlarına Katkı Sunmaya Devam Ediyor

20-22 Aralık tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Bowling Grup Müsabakalarında, antrenörlüğünü Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Umut Diyar Gök’ün yaptığı genç yetenekler ikinci oldu.

Bayburt Üniversitesi Spor Branşlarına Katkı Sunmaya Devam Ediyor
22 Aralık 2021 Çarşamba 13:38

BAYBURTGÜNDEM-  Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından, farklı şehirlerden İl şampiyonu olarak gelen 16 okul takımının  katılımı ile Ankara’da yapılan Bowling Grup Müsabakaları sona erdi. Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından, aynı zamanda Türkiye Bowling Milli takım sporcusu da olan Arş. Gör. Umut Diyar Gök yönetimindeki Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi Takımı, genç erkekler kategorisinde 2. olmayı başararak, Samsun'da yapılacak olan Türkiye Okullararası Bowling Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Turnuvada, dereceye giren ve yarışan tüm takımlara teşekkür eden, Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen; “Sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler de en az eğitim-öğretim faaliyetleri kadar önemli. Bu doğrultuda, Bayburt Üniversitesi olarak spor branşlarına ve bu alanlarda sporcular yetiştirilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Müsabakalarda yarışan tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, hepsine Samsun'da yapılacak olan Türkiye finallerinde başarılar diliyorum." dedi.

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