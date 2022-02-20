Bayburt Üniversitesi öğrencisi Deniz Dağdelen'den Taekwondo'da Büyük Bir Başarı Daha

Bayburt Üniversitesi öğrencileri çeşitli spor branşlarında başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

BAYBURTGÜNDEM- Daha önce Taekwondo branşında Büyükler Avrupa Kulüpler Şampiyonluğu, Gençler Avrupa Üçüncülüğü, Ümitler Avrupa İkinciliği ve Büyükler Avrupa Üçüncülüğü bulunan Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Deniz Dağdelen, 18-22 Ocak tarihlerinde Konya'da yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonası ve 7-13 Şubat tarihlerinde Antalya’da yapılan 9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda (Turkish Open 2022) 54 kiloda şampiyon olarak başarılarına yenilerini ekledi. Dağdelen, almış olduğu bu şampiyonluklar ile dünya sıralamasında 21. sırada yer aldı.

Çalışmalarına aralıksız devam eden Bayburt Üniversitesi öğrencisi Dağdelen, 23-27 Şubat’ta Arnavutluk'ta yapılacak olan Dünya Taekwondo Başkanlık Kupasında ülkemizi temsil edecek. Aynı zamanda olimpiyat havuzunda yer alan Dağdelen, 2022 yılında yapılacak olan Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ve İslam Oyunlarına da vize aldı.

Sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler de en az eğitim-öğretim faaliyetleri kadar önemli olduğunu ifade eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Bayburt Üniversitesi olarak spor branşlarına ve bu alanlarda sporcular yetiştirilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Müsabakalarda yarışan Yüksek Lisans öğrencimiz Deniz Dağdelen’i ve emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.