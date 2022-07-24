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Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Şampiyonluk Kupalarını 'Kaldırmaya' Devam Ediyor

Van'da düzenlenen Türkiye Ferdi Gençler ve U 23 Halter Şampiyonası 55 KG kategorisinde yarışan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mücahit Sarısaltık, koparmada 65 KG, silkmede 80 KG olmak üzere toplamda 145 KG kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Şampiyonluk Kupalarını 'Kaldırmaya' Devam Ediyor
24 Temmuz 2022 Pazar 23:41

BAYBURTGÜNDEM- Antrenörlük Bölümü 4. sınıf öğrencisi  ve Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği lisanslı sporcusu Mücahit Sarısaltık, Türkiye Halter Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan, 42 ilden 320 sporcunun katıldığı Türkiye Ferdi Gençler ve U 23 Halter Şampiyonasına başarısıyla damga vurdu. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Öğr. Gör. Ömer Faruk Aksoy antrenörlüğünde tarihi bir başarı grafiği sergileyen Sarısaltık, U 23 - 55 KG kategorisinde yarıştığı şampiyonada toplamda 145 KG ile ağırlığının neredeyse üç katını kaldırarak şampiyonluk kupasına uzandı.

Şampiyonluk haberinin ardından öğrencileri Sarısaltık ve Antrenörleri Aksoy'u kutlayan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, başarının kurumsallaştığı bir geleneği kısa sürede tesis etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Bayburt Üniversitesinin bireysel ve takım halinde yarışmalarda kazandığı başarıların arka planında büyük ve kolektif bir emek olduğuna dikkat çeken Rektör Türkmen, şampiyonlar yetiştiren bir ekol kurduklarını dile getirdi. Rektör Türkmen, rekabet ruhunu bir öğreti olarak felsefesiyle birlikte yaşatan öğrencilerine ve onları yetiştiren hocalarına, Sarısaltık ile Aksoy'un şahsında teşekkür etti.

Şampiyon öğrenci Mücahit Sarısaltık, şampiyon olmaktan daha önce iyi bir sporcu olmayı öğrendiklerini söyleyerek sporun bir değerler üretimi olduğunu ifade etti. İleride Millî formayla uluslararası şampiyonluklar hedeflediğini belirten Sarısaltık, sporcu kişiliğiyle kendisine esin olan Antrenörü Öğr. Gör. Ömer Faruk Aksoy başta olmak üzere desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e, Gençlik ve Spor il Müdürü Adem Köse'ye ve Bayburt Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdurrahman Algan'a teşekkür etti.

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