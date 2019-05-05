Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Güreş Takımı, Üniversiteler Arası B Klasman Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasından ödüllerle döndü. Emircan Enez 89 Kilogram kategorisinde şampiyonluk elde ederken, Abdullah SAKLI 86 kilogramda 2. ,Muhammet EYGÜN 57 kilogramda 2. ,Aydoğan Altun 79 kilogramda 5., Emre Korkmaz 61 kilogramda 5. Oldu. Takım halinde ise 26 üniversite arasında 7.’lik derecesi elde edildi.

Türkiye’nin köklü üniversitelerinin de aralarında yer aldığı 26 üniversiteden sporcunun şampiyon olmak için mücadele ettiği Şampiyonada, rakiplerini geride bırakarak Bayburt Üniversitesi’ne madalyalar kazandıran Sporcular, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun müzesinde yer alan çok sayıda kupa ve madalyaya bir yenisini ekledi. Dr. Öğr. Üyesi İzzet Uçan ve Öğr. Gör. Bülent Tatlı su Antrenörlüğünde uzun bir hazırlık dönemi geçiren sporcularımız, bir sonraki hedeflerinin uluslararası madalyaları Bayburt Üniversitesi’ne kazandırmak olduğunu söyledi.

Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun başarılı sporcuların tercihi haline geldiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Uçan, genç ve alanında uzman akademik kadroları sayesinde bir ekol oluşturma yolunda ilerlediklerini söyledi. Başarılı öğrencilerle ulusal ve uluslararası müsabakalara katılım gösterdiklerini ve birçok derece elde ettiklerini aktaran Uçan, deneyimli ve milli sporcuların yarıştığı önemli bir Şampiyonada elde ettikleri başarının devamını getireceklerini ifade etti. Sporculara teorik bilginin yanı sıra saha bilgisini de aktardıklarını dile getiren Uçan, müsabaka başarılarının bir geleneğe dönüşmesinin kendilerini memnun ettiğini sözlerine ekledi. Uçan, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un yarışmalara katılım konusunda her zaman kendilerine destek olduğuna ve uluslararası standartlardaki spor komplekslerini öğrencilerin hizmetine sunduğuna değinerek, teşekkür etti.