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Bayburt Üniversitesi ‘Genç Erkekler Bowling Müsabakaları’na Ev Sahipliği Yaptı

Bayburt Üniversitesi, ortaöğretim öğrencilerinin katıldığı “Okul Sporları Genç Erkekler Bowling İl Müsabakaları’na ev sahipliği yaptı.

Bayburt Üniversitesi ‘Genç Erkekler Bowling Müsabakaları’na Ev Sahipliği Yaptı
30 Kasım 2021 Salı 13:11

BAYBURTGÜNDEM-  Samsun Bowling Salonunda yapılacak olan Türkiye Okullar arası Bowling Şampiyonası il elemeleri için yapılan turnuvanın organizasyonu, Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi yüksek lisans öğrencisi ve aynı zamanda Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Bayburt İl Temsilcisi Hüseyin Sağlam tarafından yapıldı.

Genç erkekler kategorisinde yarışan orta öğretim öğrencilerinin katıldığı Bowling il birinciliği öncesinde Bowling Milli Takım Sporcusu ve aynı zamanda Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Umut Diyar Gök tarafından katılımcılara oyun kuralları hakkında bilgi verildi ve ardından müsabakalara geçildi. Müsabakalar sonunda, Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi birinci olurken, ikinciliği ise Ahi Evran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi elde etti.

Öğrencilerin eğlenceli zamanlar geçirdiği müsabakaların hakemliği ise Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi yüksek lisans öğrencisi olan Ramazan Akkuş tarafından yapıldı.

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