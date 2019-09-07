Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği bölümlerini kazanan öğrencilerin isimleri açıklandı.

Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2019 – 2020 yılında Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği bölümlerini kazanan öğrencilerin isimleri açıklandı.

2 bin 500’e yakın adayın başvuru yaptığı sınavlar Bayburt Üniversitesi spor salonunda 2 ve 5 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Özel yetenek sınav sonuçlarında sınavı başarıyla tamamlayan 213 öğrencinin ismi belirlendi.

Özel yetenek sınavını kazanan öğrencilerin isimleri içerisinde Şehit ve Gazi yakınları ile Engelli olanlarda vardı.

Bu Linkten Kazananlar ve Yedekler Listesine ulaşabilirsiniz.

http://www.bayburtbesyosinav.com/