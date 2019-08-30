Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun (BESYO) 2019- 2020 akademik yılı için farklı bölüm ve programlara öğrenci alımı için gerçekleştirdiği özel yetenek sınavına, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 2 bin 500’e yakın aday başvurdu. 2 bin 170 adayın kabul edildiği özel yetenek sınavında 260 öğrenci kontenjanlara kayıt hakkı kazandı.

BESYO’nun Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği bölümlerine alınması planlanan 64’ü kadın, 40’ı milli sporcu, 8’i şehit ya da gazi yakını ve 26’sı engelli olmak üzere toplamda 260 öğrencilik kontenjanı belirlemek için düzenlediği özel yetenek sınavı yoğun ilgiden dolayı üç günde tamamlanabildi. Üniversitenin kapalı spor salonunda yapılan sınavda ter döken 2 bin 170 aday, basketbol, voleybol, futbol, hentbol, takla, koşu ve sıçrama duraklarından oluşan parkuru belirlenen zaman sınırının altında tamamlamak İçin yarıştı. Türkiye’nin farklı illerinden bireysel ve toplu halde sınava gelen adaylar, derece yapabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sınav ve katılım hakkında açıklama yapan BESYO Müdür Vekili Doç. Dr. Murat Kul, geçen yıl 600 dolaylarında olan aday başvurunun bu yıl 2 bin 444’e ulaştığını sınava kabul edilen aday sayısının 2 bin 170 olmasının büyük bir ivme yakalandığını gösterdiğini söyledi. Rektörlük ve Genel Sekreterliğin de destekleriyle öğrenciler için cazip geldiklerini belirten Kul, trendi yükselen, performansı artan bir yüksekokul olma yolunda ilerlediklerini ifade etti. Kul, akademik personel sayısının artması ve yeni bölümlerinin aktifleşmesi ile birlikte bu sayıların daha da artmasını beklediklerini belirtti.

Sınavlar esnasında sınav alanını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Sınav parkurundaki öğrencileri izleyen Coşkun, parkur özellikleri hakkında akademisyenlerden bilgi aldı.