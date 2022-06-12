Bayburt'ta ,Açık Havada Boks Turnuvası

"Koşabiliyorken Koş” isimli proje çerçevesinde Bayburt'ta düzenlenen boks turnuvasında boksörler kıyasıya mücadele etti.

BAYBURTGÜNDEM-

Gençlik Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Koşabiliyorken Koş” isimli proje çerçevesinde Bayburt'ta düzenlenen boks turnuvasına katılan Bayburt ,Erzurum ,Trabzon,Fenerbahçe ve Azerbaycanlı Boksörler ringde kıyasıya mücadele ettiler.

Bayburt 15 Temmuz Şehitler Şehir Parkı açık alan tiyatro alanında kurulan Boks Ringin de Minikler ve Gençler kategorisinde toplam 90 sporcu bugün ve yarın mücadele edecek.

Türkiye Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar ;"Koşabiliyorken Koş” isimli proje çerçevesinde Bayburt'ta düzenlenen boks turnuvasına katılan sporcularımız açık havada hünerlerini sergiliyorlar.

Amacımız Dost ve Kardeş ülke Azerbaycan ile komşu illerimiz Trabzon,Erzurum,Fenerbahçe ve Bayburt sporcularımız hem birbirleri ile kaynaşsın hem de tecrübe kazansınlar.

İstiyoruz ki herkes spor yapsın,ister güreş,ister boks ister futbol oynasın ama spor yapsın.

"Koşabiliyorken Koş” isimli proje çerçevesinde bizde diyoruz ki yeterki hareket et,yeteneğin hangi branşa ise onu yap ama durma.

Bu etkinlikte bizlere desteğini esirgemeyen sayın Valimize,Belediye Başkanımıza,Siyasilerimize, Bürokratları mıza,Sporcu ve Antrenörlerimize teşekkür ediyorum.

Bayburt Gençlik Spor İl Müdürü Adem Köse proje hakkında değerlendirme yaparak; " Gençlik Spır Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü 'Koşabiliyorken Koş' projesi ile İl ve ilçelerde belirlenen koordinatörler sorumluluğunda bağlı il ve ilçe müdürlüklerinin yanı sıra, yerel yönetimler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait açık ve kapalı alanlar kullanılarak, her yaş kategorisinden vatandaşlarımıza ücretsiz spor yapma imkanı sağlanıyor.

Bu gün burada başlayan "Koşabiliyorken Koş” isimli proje çerçevesinde Bayburt'ta düzenlenen boks turnuvasına katılan Bayburt ,Erzurum ,Trabzon,Fenerbahçe ve İki Devlet Tek Millet Kardeş ülke Azerbaycanlı Boksörlerimiz gelecek Şampiyonalar için iyi bir hazırlık ve maç tecrübesi kazanıyorlar.

Spor yapma fırsatı bulamayan,aileler eğitimin tamamlayan ama spor yapma imkanı olmayan bireyleri sporu bir hayat felsefesi haline getirme amacıyla bu tarz organizasyonlar düzenliyoruz.

"Koşabiliyorken Koş” isimli proje çerçevesinde Bayburt'ta düzenlenen boks turnuvasına katılan tüm katılımcılara sporlu bir yaşam diliyor teşekkür ediyorum."

Bayburt Boks il temsilcisi Ertuğrul Akagündüz ise yaptığı açıklama da ; " Bu turnuvamızın amacı tüm sporcularımıza tecrübe kazandırmaktır.

Açık havada güzel bir ortamda devam eden sporcularımıza başarılar diliyorum"

"Koşabiliyorken Koş” isimli proje çerçevesinde Bayburt'ta düzenlenen boks turnuvasına yarında devam edecek.