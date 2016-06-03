Bayburt'ta 2016 yılı Ninbudo Aikijutsu Kuşak Sınavı yapıldı.

Merkez Kapalı Spor Salonu'nda Ninbudo Aikijutsu İl Temsilciliğince yapılan terfi sınavında 26 sporcu komisyon tarafından yapılan sınav ve değerlendirme sonunda bir üst kuşağa terfi etti.

Ninbudo Aikijutsu il temsilcisi ve kurs eğitmeni Umut Şengezer, ninbudo aikijutsunun savunma tekniklerini ve sportif aletleri kullanmayı öğreten bir savunma sanatı olduğunu söyledi.Bu spora ilginin her geçen gün arttığını belirten Şengezer, "Ninbudo Aikijutsu beden ve ruh uyum birlikteliğine dayanan bir spor dalı. Sporcularımız iki bölümden oluşan eğitim sürecinde modern savunma sanatlarıyla sportif aletleri kullanmayı öğrendi. Bugün de sporcularımız öğrendikleri bu bilgileri komisyon huzurunda uygulayacak ve başarılı olanlar bir üst kuşağa terfi edecek." dedi.Şengezer'in konuşmasının ardından yapılan uygulamalı sınavda 35 sporcudan 26'sı bir üst kuşağa terfi etti. Sporculara yeni kuşakları Soke 10. Dan Grand Master Selahattin Çobanoğlu ile Ninbudo Aikijutsu İl Temsilcisi 4. Dan 3. Kademe Kurs Eğitmeni Master Sensei Umut Şengezer tarafından verildi.