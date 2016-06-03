Bayburt'ta 2016 yılı Ninbudo Aikijutsu Kuşak Sınavı yapıldı.

Merkez Kapalı Spor Salonu'nda Ninbudo Aikijutsu İl Temsilciliğince yapılan terfi sınavında 26 sporcu komisyon tarafından yapılan sınav ve değerlendirme sonunda bir üst kuşağa terfi etti.

Bayburt'ta 2016 yılı Ninbudo Aikijutsu Kuşak Sınavı yapıldı.
banner330
Ninbudo Aikijutsu il temsilcisi ve kurs eğitmeni Umut Şengezer, ninbudo aikijutsunun savunma tekniklerini ve sportif aletleri kullanmayı öğreten bir savunma sanatı olduğunu söyledi.
Bu spora ilginin her geçen gün arttığını belirten Şengezer, "Ninbudo Aikijutsu beden ve ruh uyum birlikteliğine dayanan bir spor dalı. Sporcularımız iki bölümden oluşan eğitim sürecinde modern savunma sanatlarıyla sportif aletleri kullanmayı öğrendi. Bugün de sporcularımız öğrendikleri bu bilgileri komisyon huzurunda uygulayacak ve başarılı olanlar bir üst kuşağa terfi edecek." dedi.
Şengezer'in konuşmasının ardından yapılan uygulamalı sınavda 35 sporcudan 26'sı bir üst kuşağa terfi etti. Sporculara yeni kuşakları Soke 10. Dan Grand Master Selahattin Çobanoğlu ile Ninbudo Aikijutsu İl Temsilcisi 4. Dan 3. Kademe Kurs Eğitmeni Master Sensei Umut Şengezer tarafından verildi.
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
50 ilin valisi değişti
Sonraki Haber
Arıcılara 360 kovan ve elektroşoklu çit dağıtıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.