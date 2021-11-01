BAYBURT SONUNDA GENÇ OSMAN DA VAN FK’YA PATLADI

An Zentrum Bayburt Özel İdare spor Genç Osman stadyumunda konuk ettiği Silahtaroğlu Van spor’u 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek puanını 20’e çıkardı.

BAYBURTGÜNDEM- Geçtiğimiz hafta Bodrum deplasmanından aldığı galibiyetin verdiği moralle maça hızlı başlayan An Zentrum Bayburt Özel İdare spor maçın 4’ncü dakikasında kornerden gelen topu İlker Sayan kafa vuruşuyla ağlara gönderdi sarı siyahlılar 1-0 öne geçti.

Yediği gol sonrası toparlanmaya çalışan konuk ekip Vanspor, defansında üst üste açıklar vermeye başladı. An Zentrum Bayburt Özel İdare spor 9 ve 11.dakikada yakaladı fırsatlardan yararlanamadı.

İlk yarıda kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ilk yarı 1-0 ev sahibi An Zentrum Bayburt Özel İdare spor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına ilk yarıda olduğu gibi istekli başlayan ve kanatlardan ataklar geliştiren sarı siyahlılar oldu. 48. Dakika da serbest vuruştan gelen topu kafayla ağlara gönderen İbrahim Alan oldu 2-0.

Attığı ikinci golden sonra iyice moral bulan An Zentrum Bayburt Özel İdare spor 51. dakikada sağ taraftan geliştirdiği atakta topla buluşan Onur Kolay düzgün bir vuruşla kaleci Aydın’ın solundan topu ağlara gönderdi 3-0.

Maçta 54. dakikada ilk golün sahibi İlker, önemli bir gol pozisyonundan yaralanamadı.

56. dakikada Vanspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambol de Barış Gök topu kaleci Zülküf’e teslim etti.

İlk yarıya göre ikinci yarıda özlenen futbolunu sergileyen An Zentrum Bayburt Özel İdare spor, Vanspor defansında pozisyonları artırmaya başladı. 63. dakikada ilk golün sahibi İlker Sayan İbrahim Alan’dan aldığı pası şık bir vuruşla kalecinin sağından ağlara gönderdi 4- 0.

Maçın 72. dakikasında Uğur Mustafa Türk’ün yaklaşık 20 metreden kaleye gönderdiği top çok az farkla dışarı gitti.

Vanspor 81 ve 85. dakikalarda Hamza Küçükköylü ile yakaladığı pozisyonlardan yararlanamadı.

Maçın bitimine iki Dakka kala 88. dakikada Uğur Aygören’in pasını kafayla ağlara gönderen Ömer Esenkaya son sözü söyledi ve skoru 5-0’a taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve An Zentrum Bayburt Özel İdare spor sezonun en farklı galibiyetini Vanspor karşısında aldı.

Taraftarının özlediği futbolu Vanspor karşısında sergileyen An Zentrum Bayburt Özel İdare spor 6 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Somaspor ile mücadele edecek.

STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: BARKIN KARA (XXX),OĞUZHAN YİĞİT KARPUZ (XXX), ONUR GÜLTER (XXX)

BAYBURT ÖZEL İDARE: Zülküf (xxx) , Ömer (xxx)(Dk. 18 Tarık xxx),Sefa (xxx)(Dk.77 Selim x x),Onur (xxx)(Dk.77 İbrahim Carlak 77 xx) ,İlker (xxx)( Dk 68 Ömer Faruk xx), İbrahim (xxx),Mehmet Taşcı (xxx),Uğur Aygören (xxx),Yunus Emre (xxx),Uğur Mustafa (xxx),Ömer (xxx),

SİLAHTAROĞLU VAN FK: Aydın (x),Mete (xx) (Dk 61 İsmet x)Berat (x),Emrah (x),Fatih (x) ( Dk.77 Mehmet Şirin x)Hamza (x),Selim (x)( Dk 77 İbrahim x)Kerem (x),Oktay (x)(Dk 61 Furkan x),Barış (x) ,Kubilay (x)

GOLLER : İlker (2), İbrahim Alan, Onur, Ömer Bayburt,

SARI KARTLAR: İlker,Selim,Uğur Mustafa Bayburt Özel İdare, Oktay,Mete,Selim Van FK