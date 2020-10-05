BAYBURT ÖZELİDARE SPOR LİGE MAĞLUBİYETLE BAŞLADI.

Bayburt Özel İdare spor ilk maçında deplasmanda Serik Belediye spora 4-1 mağlup oldu.

Sezonun ilk iki maçını futbolcu ve antrenörlerde yaşanan koronavirüs hastalığı nedeniyle oynamadan geçiren Bayburt Özel İdareespor deplasmanda çıktığı Serik Belediyespor karşısında etkili olamadı ve maçtan 4-1 mağlup ayrılarak sezona puansız başladı.

Serik Belediyespor : 4 – Bayburt İl Özel İdare Spor : 1

STAD : İsmail Oğan

HAKEMLER : Ahmet Balkan, Yunus Doğan, Enes Kanpara

SERİK BELEDİYESPOR : İbrahim Demir, Atakan Cangöz (Dk.83 Batuhan Arslan), Mahsun Çapkan (Dk.83 İbrahim Rıdvan Alkan), Murat Gürbüzerol (dk.77 Erkan Şahin), Sinan Kalaycı, Gökay Eser (Dk.69 Sinan Özkan), Yusuf Onur Arıkan, Abdulsamed Burak, Cenk Kaplan, Sefa Narin (dk.77 Yusuf çelik), Emre Bekir

BAYBURT İL ÖZEL İDARE SPOR : Erhan Aslan, Ömer İnan, Sinan Altınel, Pekin Köşnek, Savaş Yorulmaz (dk.46 Akın Açık), Mustafa Bedirhan Çelik (Dk.69 Nezih Özer), Yasin Hatipoğlu (Dk.69 Can Ahmet Üstün), Furkan karabatak (Dk.77 Bilal Yener Arıca), Taha Yavuz Yılmaz (Dk.77 Şamil Başaran), Kadir Mert Örentepe, Salih Seyis

SARI KARTLAR: Mahsun Çapkan, Yusuf Çelik (Serik Belediyespor) – Savaş Yorulmaz, Kadir mert Örentepe, Taha Yavuz Yılmaz (Bayburt İl Özel İdare Spor)

KIRMIZI KARTLAR: ----

GOLLER: Dk.8 – Dk.60 Murat Gürbüzerol, Dk.67 Sefa Narin (Serik Belediyespor), Dk.19 Sinan Altınel (KK), Dk.85 Bilal Yener Arıca (Bayburt İl Özel İdare Spor)

MİSLİ.COM 2. Lig Kırmızı gurupta Serik Belediyespor ile Bayburt İl Özel İdare Spor karşılaştı. Maçı Serik Belediyespor 4-1 kazandı.

Maça Serik Belediyespor orta vuruşu ile başladı. Maçta ilk 1 dakika Bayburt topu oynamayarak protesto gösterisi yaptı.

Dk. 8 de gelişen Serik belediyespor atağında Murat Gürbüzerol topu filelerle buluştururken takımını 1-0 öne geçirdi.

19. dakikada Bayburt ceza sahası içerisinde gelişen bir atakta Sinan Altınel kendi kalesine attığı golle maçın skorunu 2-0 yaptı.

İlk yarıda başka gol olmayınca karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Serik belediyesporun üstünlüğü ile sona erdi.

60. Dakikada gelişen Serik belediye spor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Murat Gürbüzerol kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. Maçın skoru 3-0

67. Dakikada gelişen Serik belediyespor atağında ceza sahası içerisinde kaleciden topu filelerle buluşturan Sefa Narin takımını 4-0 öne geçirdi.

85. dakikada serbest vuruş kullanan Bayburt spordan Bilal Yener Arıca topu filelerle buluşturunca takımının ilk golünü atmış oldu. Skor 4-1

Maçta başka gol olmayınca Serik Belediyespor maçı 4-1 kazandı.

Maç sonucuna göre Serik belediyespor puanını 7 ye çıkartırken ligde averajla 2. Sırada yer aldı.

Maçı İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan da izledi.

Serik Belediyespor haftaya Sivas Belediyespor deplasmanına gidecek.