Bayburt Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 13.00 da başlayan karşılaşmada Ligde 22 puanla 3. Sırada bulunan Ankara Demir spor ile karşılaştı.

TFF 2 Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt Özel İdare Spor, Sahasında ağırladığı Ankara Demir Spora 1-0 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bayburt Özel İdare Spor sezonun 11 haftasında kendi sahasında mücadele ettiği Ankara Demir Spor’u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Bayburt Özel İdare spor, Ligde 22 puanla 3. Sırada bulunan Ankara Demir Spor’u evine puansız gönderdi. Saat 13.00’te Genç Osman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada gol pozisyonları ilk yarı sonunda gerçekleşti.

Seyir zevki açısından ıslak zeminde oynanan mücadele de karşılıklı faullerin yapıldığı, orta saha mücadelesine sahne oldu. İlk 45 dakika sonunda takımlar 0-0 lık sonuçla soyunma odasına gitti diye düşünülürken Sinan Özkan’ın ceza sahası içerisinde düşürülmesi ile top beyaz noktaya dikildi. Penaltı atışını kullanan Ethem topu filelerle buluşturdu ve hakem ilk yarıyı bitirdi

Müsabaka da ikinci golü bulmak için atak üstüne atak tazeleyen ev sahibi Bayburt Özel İdare aradığı 2 golü bulamazken dakikalar 75 i gösterirken hakem bu sefer ev sahibi ekipten Ethem’in eline top çarpması nedeniyle beyaz noktayı gösterdi. Topun başına gelen Mustafa Tahir topu üst direğe nişanladı.

Maç Bayburt Özel İdare Sporun 1-0 galibiyeti ile sona erdi. Bu sonuçla Bayburt Özel İdare Spor puanını 20’ye yükseltti.

Temsilcimiz 10 Kasım 2019 Pazar günü Sivas Belediye spor’un konuğu olacak.

STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: BAYRAM BAŞKAN (xx), SELMAN TİMUR (xx), YAKUP KEÇECİ (xx)

BAYBURT ÖZEL İDARE: Alişan (xxx),Erol(xxx),Okan ( xx)( Dk.70 Bilal x) ,Emre(xx) Haydar (x) ,Sinan (xx) (Dk.90 Alper x) ,Tayyib ( xxx), Yusuf Onur( xxx) , Azad (xxx) , Ethem Ercan (xxx) ,Muhammet Mahmut (xx) ( Dk.56 Volkan x )

ANKARA DEMİR SPOR: Emre( x ),Kamil (xx),Çağrı (xx)(Dk.63 Hakan x) ,Mustafa (xx),Süleyman (x) ,Serdar (x) ,Ayberk (x)(Dk. 69 Muhammet xx) ,Ahmet (xx) ,Taner (xx)( Dk.80 Barış xx),Burak (xx) ,Mustafa Tahir (xx)

GOLLER: 45 Tayyib Bayburt Özel İdare Spor

SARI KARTLAR: Alişan,Emre (Bayburt Özel İdare) Muhammed,Ayberk,Taner,Mustafa Tahir (Ankara Demir Spor