Bayburt Özel İdarespor’da Koronavirüs Şoku

Bayburt Özel İdarespor’da 18’i futbolcu biri teknik ekip ve biriside masör olmak üzere 20 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. TFF Cumartesi günü oynanacak olan Bayburt Özel İdarespor Tarsus İdman Yurdu maçını erteledi.

Bayburt Özel İdarespor’da sezonun ilk maçı olan Elazığspor maçı öncesi yaşanan koronavirüs şoku bu kez Tarsus İdman Yurdu maçı öncesinde yaşanmış oldu.

Hafta sonu oynanacak olan Tarsus İdman Yurdu maçı öncesi Bayburt Özel İdarespor’da yapılan PRC test sonuçlarına göre 18 sporcu, 1 teknik ekip ve masörün pozitif çıkması neticesinde izolasyon ve tedavi süreçleri başlatıldı.

Kulüpte yaşanan bu olumsuz gelişme sonrası kulüp yönetimi tarafından TFF’ye bilgi verildi. TFF aldığı kararla Bayburt Özel İdarespor Tarsus İdman Yurdu maçını erteledi. Ayrıca TFF yaptığı açıklamada 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Kırklarelispor Bayburt Özel İdarespor maçını da ileri bir tarihe erteledi.

Diğer taraftan , Bayburt Özel İdarespor’da yaşanan gelişmeyi öğrenen Tarsus İdman Yurdu son anda Bayburt’a gelişini iptal etti.