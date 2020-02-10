Bayburt Özel İdarespor’da Kan Kaybı Devam etti..

Bayburt Özel İdarespor deplasmanda Niğde Anadoluspora 3-1 mağlup olarak kötü gidişe devam etti.

Niğde 5 Şubat stadyumunda karlı bir zeminde başlayan maçın 32. dakikasında Niğde Anadoluspor’dan Emir Can Sayar atığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Bu gol ilk 45 dakikanın da skoru oldu.

Maçın ikinci yarında beraberlik golünü bulmak için rakip kaleye yüklenmeye çalışan Bayburt Özel İdarespor yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 56. dakikada Altar Han Hidayetoğlu Niğde Anadolusporun ikinci golünü kaydetti durum 2-0 oldu.

İki farklı geriye düşen Bayburt Özel İdarespor yaptığı değişikliklerle atak üstünlüğü yakalamaya çalıştı. Ataklardan birinde oyuna 62. dakikada giren Muhammet Mahmut Emir 80. dakikada attığı golle farkı bire indirdi 2-1.

Rakip kaleye bütün hatlarıyla yüklenen sarı siyahlılar devansında boşluklar vermeye başladı. Niğde Anadoluspor’da oyuna beş dakika önce giren Embiya Ayyıldız 86. dakikada maçın skorunu belirleyen golü kaydetti 3-1.

Kalan dakikalarda her iki takım da başka gol bulamadı ve maçın 90 dakikası ev sahibi Niğde Anadolusporun 3-1 lik galibiyetiyle sona erdi. Niğde Anadoluspor aldığı galibiyetle puanını 10’a yükseltirken Bayburt Özel İdarespor ise 29 puanda kaldı.

Sezonun devre arasında mali konularda küçülmeye giden ve bir çok futbolcusunu satan Bayburt Özel İdarespor son 7 maçtır galibiyet sevinci yaşayamadı. Düşme hattında bulunan Niğde Anadoluspora dahi mağlup olan sarı siyahlılar, taraftarlarını üzmeye devam ediyor.

Bayburt Özel İdarespor haftaya 15 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 13.00 de lig sonuncusu Karabükspor’la Genç Osman Stadyumunda karşılaşacak.

Haftanın maç sonuçları:

Niğde Anadolu FK 3 – 1 Bayburt Özel İdarespor

Ankara Demirspor 0 – 0 Sakaryaspor

Kahramanmaraşspor 1 – 0 Van Spor

Bodrumspor 2 – 1 Eyüpspor

Ergene Velimeşe 2 – 0 Etimesgut Belediyespor

Kardemir Karabükspor 0 – 0 Kastamonuspor

Kırşehir Belediyespor 1 – 1 Tuzlaspor

Uşak Spor A.Ş. 4 – 0 Sivas Belediyespor

Bandırmaspor P – P Elazığspor