Bayburt özel idarespor umudunu Trabzon’a bıraktı

Bayburt Özel İdare spor ilk maçını 1461 Trabzon FK ‘ayla Genç Osman Stadında oynadı.Maç saat 14.00 de başladı.

BAYBURTGÜNDEM- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 66 puanla ligi 5. bitirerek, play-off mücadelesine katılmaya hak kazanan Bayburt Özel İdarespor'un rakibi lig ikincisi 1461 Trabzon FK ‘ayla Genç Osman Stadında oynanan ilk maçta 0-0 berabere kalarak umutlarını Trabzon da oynanacak maça bıraktı.

Karşılaşmanın orta hakemliğini Adem Cinek, yardımcılıklarını ise, Mehmet Şengül ve Nurettin Dinçer Demir üstlendi. Gençosman Stadyumu’nda 6 bin taraftar önünde oynanan karşılaşma seyir zevki açısından zayıf bir maç oldu.



Taraftarın desteğine rağmen rakip takıma oranla daha etkisiz bir oyun sergileyen Bayburt Özel İdarespor, 90 dakikada 1 kez gole net bir şekilde yaklaştı. 77. dakikada Tayyib Kanarya’nın sağdan ceza sahasına çıkardığı topla altı pasın içerisinde buluşan İlker Sayan pozisyonu gole çeviremedi. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 beraberlik ile sonuçlandı. Karşılaşmanın rövanşı 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 15.00'te Trabzon'da oynanacak. Öte yandan gruptaki diğer maç ise, Sivas Belediyespor ile Bodrumspor arasındaydı. Sivas'ta oynanan karşılaşma da 0-0 sonuçla tamamlandı.





