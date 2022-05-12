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Bayburt özel idarespor umudunu Trabzon’a bıraktı

Bayburt Özel İdare spor ilk maçını 1461 Trabzon FK ‘ayla Genç Osman Stadında oynadı.Maç saat 14.00 de başladı.

Bayburt özel idarespor umudunu Trabzon’a bıraktı
12 Mayıs 2022 Perşembe 18:43

BAYBURTGÜNDEM- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 66 puanla ligi 5. bitirerek, play-off mücadelesine katılmaya hak kazanan Bayburt Özel İdarespor'un rakibi lig ikincisi 1461 Trabzon FK ‘ayla  Genç Osman Stadında oynanan ilk maçta 0-0 berabere kalarak umutlarını Trabzon da oynanacak maça bıraktı.

Karşılaşmanın orta hakemliğini Adem Cinek, yardımcılıklarını ise, Mehmet Şengül ve Nurettin Dinçer Demir üstlendi.  Gençosman Stadyumu’nda 6 bin taraftar önünde oynanan karşılaşma seyir zevki açısından zayıf bir maç oldu. 


Taraftarın desteğine rağmen rakip takıma oranla daha etkisiz bir oyun sergileyen Bayburt Özel İdarespor, 90 dakikada 1 kez gole net bir şekilde yaklaştı.  77. dakikada Tayyib Kanarya’nın sağdan ceza sahasına çıkardığı topla altı pasın içerisinde buluşan İlker Sayan pozisyonu gole çeviremedi.  Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.  Karşılaşmanın rövanşı 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 15.00'te Trabzon'da oynanacak.  Öte yandan gruptaki diğer maç ise, Sivas Belediyespor ile Bodrumspor arasındaydı. Sivas'ta oynanan karşılaşma da 0-0 sonuçla tamamlandı. 



 

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