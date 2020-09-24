Bayburt Özel İdarespor Sivas Belediyespor maçı ertelendi

Bayburt Özel İdare Spor ile Sivas Belediyespor arasında 26 Eylül Cumartesi günü Sivas’ta oynanacak olan karşılaşma koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi.

TFF 2. ligde 2020 – 2021 sezonunun ilk maçı öncesi Bayburt Özel İdaresporlu futbolcu ve antrenörler olmak üzere 24 kişide yaşanan koronavirüs pozitif test sonuçları sonrası TFF aldığı kararla Elazığspor maçını ileri bir tarihe ertelemişti.

Sivas Belediyespor maçına 3 gün kala Türkiye Futbol Federasyonundan Bayburt Özel İdarespor’a gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

“Cumartesi günü saat 15.00’te Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde oynanması gereken Sivas Belediyespor – Bayburt Özel İdare Spor Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakası, Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübünün Kovid-19 PCR testleri sonucunda, sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına düşmüş olması nedeniyle federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

Futbolcuların tedavileri devam ediyor

Diğer taraftan Bayburt Özel İdaresporlu futbolculardan Covit–19 PCR testi pozitif çıkan sporcular ve antrenörler İl Özel İdaresinin sosyal tesislerinde, TFF Sağlık Kurulu ve Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığının talimatları doğrultusunda karantina, izole, ve tedavi süreçleri devam ediyor.

Testleri negatif olan sporcular ise Bayburt’ta bir otelde izole edilerek teknik ekibin verdiği antrenman programına uygun olarak genç Osman stadyumunda antrenmanlarına devam ediyorlar.