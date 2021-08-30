Bayburt Özel İdarespor, sezon açılışını Gümüşhanespor maçıyla yaptı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor, sezon açılış maçında Gümüşhanespor’la dostluk maçı yaptı. Gençosman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada 3. Lig ekiplerinden Gümühanespor’la karşılaşan Bayburt Özel İdarespor, maçtan 3-0 galip ayrıldı.
BAYBURTGÜNDEM- Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 23. dakikada Onur Kolay’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün ardından oyundaki ağırlığını hissettiren Bayburt Özel İdarespor 40. dakikada İbrahim Alan’ın attığı golle durumu 2-0’a taşıdı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun hakimyetini elinde bulunduran, sarı siyahlı ev sahibi ekip 87. dakikada Yekta Berk Kahraman’ın attığı golle durumu 3-0’a gegetirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç bu skorla sona erdi.
Maç öncesi Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yaptığı konuşmada, Bayburt Özel İdarespor’un bu sezon kurduğu kadro ile hedefe en iyi şekilde ulaşacağına inandığını vurguladı. Kulüp başkanı Celil Çalışkan ise tüm Bayburtlulardan kulübe destek olmalarını isterken, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla yola çıktıklarını ifade etti.
Bayburt Özel İdarespor önümüzdeki hafta 5 Eylül Pazar günü başlayacak olan ligin ilk karşılaşmasında Genç Osman Stadyumunda Sakaryaspor’u ağırlayacak.