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Bayburt Özel İdarespor, Pazarspor'a farklı mağlup

Bayburt Özel İdarespor Pazarspor deplasmanından 4-0 gibi farklı bir mağlubiyetle döndü.

Bayburt Özel İdarespor, Pazarspor'a farklı mağlup
03 Aralık 2020 Perşembe 15:57
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               Pazar İlçe Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayan karşılaşmada Pazarspor’a 4-0’lık galibiyeti getiren golleri; 43. dakikada Onur Civelek, 66. dakikada Hüseyin Eray Karataş, 69. dakikada Emre Akgün, 90. dakikada Eren Karadağ attı. Ligde iki kez koronavirüs vakaları dolayısıyla maçları ertelenen Bayburt Özel İdarespor’un oynanmamış üç maçı bulunuyor. Ligde 9 puanla son sıralarda yer alan temsilcimiz kötü günler geçirdiği bu süreçte, kulüp başkanı Tamer Saka görevi bırakmıştı.

                Bayburt'ta siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri bir araya gelen Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, takımın iş adamı Şemsettin Çalışkan başkanlığında yoluna devam edeceğini belirtmişti. Geçtiğimiz hafta içerisinde Teknik Direktör Ali Nail Durmuş ile yolları ayıran Bayburt Özel İdarespor, Bayburt’ta spor camiasının yakından tanıdığı Bülent Topuzoğlu’nu göreve getirmişti.  

Temsilcimiz 9 Aralık’ta Gençosman Stadyumu’nda ligin güçlü temsilcilerinden Sakaryaspor’u konuk edecek. 

Haftanın maç sonuçları:

Pazarspor  –  Bayburt Özel İdare Spor:  4 – 0

Karacabey Belediyespor   –  Pendikspor : 1 – 0

Eyüpspor  –  Etimesgut Belediyespor : 4 – 1

Bodrumspor   –  Mamak FK   : 7 – 2

Kırklarelispor  –   Kardemir Karabükspor : 0 – 0

Kırşehir Belediyespor  –   Sivas Belediyespor : 3 – 1

Tarsus İdman Yurdu –   Turgutluspor : 4 – 0

Van Spor  –   Serik Belediyespor  : 2 – 2

1922 Konyaspor   –   Kastamonuspor : 1 – 0

Sakaryaspor  –   Elazığspor   : Ertelendi

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