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Bayburt Özel İdarespor, Niğde'de galip!

Bayburt Özel İdarespor Niğde deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılarak puanını 27’ye çıkardı.

Bayburt Özel İdarespor, Niğde'de galip!
27 Kasım 2021 Cumartesi 15:30

BAYBURTGÜNDEM-   Geçtiğimiz hafta kendi evinde İnegölspor’a mağlup olan Bayburt Özel İdarespor Niğde Anadolu FK deplasmanından istediğini alarak 3 puanla döndü.

Maça istekli ve baskılı başlayan Sarı siyahlılar sağlı sollu kant ataklarıyla rakip kaleye yüklenmeye başladılar. 16. dakikada İbrahim Alan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıda 45 dakika sonunda başka gol olmayınca ilk yarı Bayburt Özel İdarespor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısı Bayburt Özel İdarespor’un kontrollü oyu ile başladı. 71 dakikada Ömer Çalışkan’ın yerine oyuna giren Ali Aydemir 76. dakikada takımını iki farklı üstünlüğe taşıyan golü kaydetti 2-0.

Maçın 89. dakikasında ev sahibi ekipten Yılmaz Can Taşkıran attı golle skoru belirledi 2-1.

Maçta kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayburt Özel İdarespor aldığı 3 puanla ligdeki puanını  27’ye çıkardı.

Niğde deplasmanından moralle dönen Bayburt Özel İdarespor 5 Aralık Pazar günü Genç Osman Stadyumunda Adıyaman FK ile karşılaşacak.

Haftanın maç sonuçları:

Niğde Anadolu FK  1 – 2  Bayburt Özel İdare Spor

Hekimoğlu Trabzon 1 – 1 Çorum FK

Ankaraspor  1 – 0  Bodrumspor

Somaspor  2 – 0   Van Spor FK

Afjet Afyonspor  7 – 0  Kahramanmaraşspor

Ergene Velimeşe 1 – 2  Turgutluspor

Adıyaman FK 3 – 1   Sivas Belediyespor

Diyarbekirspor   3 – 0  Serik Belediyespor

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