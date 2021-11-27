Bayburt Özel İdarespor, Niğde'de galip!

Bayburt Özel İdarespor Niğde deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılarak puanını 27’ye çıkardı.
BAYBURTGÜNDEM- Geçtiğimiz hafta kendi evinde İnegölspor’a mağlup olan Bayburt Özel İdarespor Niğde Anadolu FK deplasmanından istediğini alarak 3 puanla döndü.
Maça istekli ve baskılı başlayan Sarı siyahlılar sağlı sollu kant ataklarıyla rakip kaleye yüklenmeye başladılar. 16. dakikada İbrahim Alan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk yarıda 45 dakika sonunda başka gol olmayınca ilk yarı Bayburt Özel İdarespor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın ikinci yarısı Bayburt Özel İdarespor’un kontrollü oyu ile başladı. 71 dakikada Ömer Çalışkan’ın yerine oyuna giren Ali Aydemir 76. dakikada takımını iki farklı üstünlüğe taşıyan golü kaydetti 2-0.
Maçın 89. dakikasında ev sahibi ekipten Yılmaz Can Taşkıran attı golle skoru belirledi 2-1.
Maçta kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayburt Özel İdarespor aldığı 3 puanla ligdeki puanını 27’ye çıkardı.
Niğde deplasmanından moralle dönen Bayburt Özel İdarespor 5 Aralık Pazar günü Genç Osman Stadyumunda Adıyaman FK ile karşılaşacak.
Haftanın maç sonuçları:
Niğde Anadolu FK 1 – 2 Bayburt Özel İdare Spor
Hekimoğlu Trabzon 1 – 1 Çorum FK
Ankaraspor 1 – 0 Bodrumspor
Somaspor 2 – 0 Van Spor FK
Afjet Afyonspor 7 – 0 Kahramanmaraşspor
Ergene Velimeşe 1 – 2 Turgutluspor
Adıyaman FK 3 – 1 Sivas Belediyespor
Diyarbekirspor 3 – 0 Serik Belediyespor